Elon Musk dozajı yükseltti! Twitter ofisine çamaşır makinesi kurdu

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra üst şirkette yeni değişiklikler yapmak için artık uzun ve yorucu bir çalışma dönemine gireceklerini açıkladı. Bunun üzerine çalışanlarına yolladığı e-posta ile kabul edip etmediklerini yanıtlamalarını istedi. Kabul etmeyen elemanlar, Twitter'dan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre zorlu çalışma koşullarını kabul eden Twitter çalışanları, artık ofiste yatıp kalkıyor. Bu yüzden San Francisco'daki merkeze yataklar kuruldu. Fakat Elon Musk, bunun dozunu artırarak Twitter ofisine çamaşır makinesi de ekledi.

Elon Musk, çamaşır makinesiyle Twitter ofisini otele çevirdi

BBC'nin teknoloji muhabiri James Clayton, Elon Musk'ın Twitter ofisine yatak eklemek dışında ek olarak bir de çamaşır makinesi kurduğunu belirtti. Clayton, bu konuyla ilgili Twitter için 'ilkel bir otel' benzetmesi yaptı. Clayton'a göre yataklar dışında kanepelere örtüler serildi ve odalara dolaplar ekledi.

Twitter çalışanları, ara vermeden uzun saatler boyunca şirket için çalışıyor. Öyle ki Elon Musk, bunun olması için yatakları, dolapları hatta çamaşır makinesini bile ayarladı. İlk çıkan habere göre şirkete yatak eklenmesi, yorgun çalışanların dinlenmesi için olduğu hakkında konuşulmuştu.

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Fakat şimdi ek olarak bunların da olması ve kanepelere de örtü serilmesi çok fazla sayıdaki elemanın ofiste uyuduğunu gösteriyor. Çamaşır makinesi haberlerinden sonra sosyal medya kullanıcıları, bunun fazla olduğu ve Musk'ın çalışanlarını umursamadığıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

Öte yandan ticari bir amaçla tutulan bir ofiste uzun süreli konaklamaya başlamak hukuki ve ticari sorunların getirmesiyle sonuçlanabilir. Geçtiğimiz günlerde Musk'ın ofisi yatakhaneye çevirdi haberlerinden sonra konuyla ilgili yetkililer şu açıklamayı yapmıştı:

"Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız. Kısa dönemli kullanımlar da dahil konutlar için farklı kurallar var. Bu kurallar, binaların güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Kimse hukuktan üstün değil."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın Twitter ofisine çamaşır eklemesi, biraz fazla mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.