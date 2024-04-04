EasyCep, 2023'te 4 Kat Büyüyerek Yurt Dışında Mağaza Açacak

EasyCep, 2023 yılında 4 kat büyüyerek 200 bine yakın elektronik cihaz yeniledi. Katar'la başlayan yurt dışı yolculuğuna da Azerbaycan ile devam eden EasyCep, önümüzdeki günlerde yurt dışında ilk kendi premium deneyim ve satış mağazasını açacak.

EasyCep, Katar'dan sonra Azerbaycan'a açılıyor!

EasyCep, dünyada ve ülkemizde hızla büyüyen yenilenmiş elektronik cihaz pazarında ivmesini artırdı. Teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılan şirket, Türkiye sınırlarını aşarak Katar ve Azerbaycan'da tüketicileri yenilenmiş elektronik cihazların avantajları ile tanıştırıyor.

Sağladığı fırsatlarla tüketicinin artan ilgisine paralel olarak kapasitesini ve toplam istihdamını artıran EasyCep, 2023 yılını 4 kat büyüme ile kapattı ve 2024 Nisan ayında 2023'te yaptığı tüm yıllık cirosunun tamamına ulaşmış olacak. Yurt genelinde son bir yılda mağaza sayısını hızla artıran EasyCep, 2024 yılında 340 bin adet elektronik cihazı yenilemeyi ve cirosunun yüzde 5'ini de yurt dışı operasyonundan elde etmeyi hedefliyor.

EasyCep 2023'te 200 bine yakın elektronik cihaz yeniledi

Yeni telefon alımlarında krediler 3 ay vade ile sınırlandırılmış olmasına karşın, yenilenmiş elektronik cihazlarda kredi kartına 12 ay taksit ve 12 ay garanti hizmeti sunan EasyCep, başta cep telefonu olmak üzere teknolojiye erişimde avantajlı fırsatlar sunuyor. Yenilenmiş bir telefonun, muadili yeni bir telefona göre yüzde 30'a kadar daha ucuz olması, talepteki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

EasyCep Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Akif Özdemir, şunları söyledi:

"Ülkemizde telefon yenileme adedinin sürekli olarak artmasından memnunuz. Kullanılmış telefon pazarında yenilenmiş telefonların payı yüzde 5'lere ulaştı ve 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 30'a ulaşmasını bekliyoruz.

EasyCep olarak sadece bir yılda 200 bine yakın elektronik cihazı yenileyerek pazarın lideri durumdayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasına paralel olarak yenileme merkezimizin kapasitesini artırırken, ekibimizi genişleterek istihdamımızda yüzde 54 artışa gittik"

Online ve fiziksel olarak hızla büyümesini sürdüren EasyCep, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine üçüncü sıradan girerek ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde de StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 Ödülleri kapsamında verilen oylar neticesinde Yılın Growth Girişimi seçildi.

Yurt genelinde ilçeleri de kapsama alanına alıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana 61 yeni mağaza açarak toplamda 161 fiziksel noktada tüketicilerle buluşan EasyCep, kapsama alanını genişletmek üzere yeni bir atılım başlattı. Özdemir, "EasyCep olarak başarımızı, tüketicinin aklında "acaba" kalmayan bir şeffaflık sayesinde kazandığımız güvene borçluyuz.

Güven veren hizmetlerimizle ülkemizde ikinci el telefon pazarını dönüştüren bir ağ kuruyoruz. EasyCep Express adını verdiğimiz bu ağımızda, yerel telefon bayileri EasyCep Express ağına dahil olarak cihaz alış ve satış hizmetleri sağlayabiliyorlar.

Bu sayede ağımızı genişleterek, nüfusu 100 bin ve üzerinde olan ilçeler dahil EasyCep hizmetini ve yenilenmiş teknoloji deneyimini yurt geneline yayıyoruz. Buna özel olarak bir yazılım ürünü geliştirdik ve ilk 40 EasyCep Express üyemiz sisteme dahil oldu. Önümüzdeki dönemde bu ağı hızla büyüteceğiz" diye konuştu.

Özdemir, şunları söyledi: "2023'te Kapında Sat servisimizi kullanan kullanıcılarımız bir önceki yıla göre 4,5 kat artış gösterdi. Senenin sonuna doğru devreye aldığımız İstanbul içi aynı gün teslimat özelliğiyle binlerce müşterimizi yeni cihazlarıyla 24 saatten az sürede buluşturduk.

Binlerce tüketici, EasyCare ve EasyFix'in sunduğu sigorta ve tamir hizmetlerimizle ilk defa tanıştı. Yaklaşık 15 bin müşterimiz tamamlayıcı servisimizden faydalanırken EasyCare ile telefonlarını güvence altına alan kullanıcı sayısını 10 katına çıkardık."

Kendi mağazalarının yanı sıra Migros ve CarrefourSA ile gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığı sayesinde, bu marketlerin binlerce ziyaretçisini yenilenmiş teknolojiyle tanıştıran EasyCep, yılda 40 milyona yakın ziyaret alan ve 300 binden fazla indirilen uygulamasıyla da tüketicilerin kolayca cihazlarını yenilemelerini sağlıyor.

Eski elektronik cihazlarını satmak isteyen kullanıcılar, cihazlarının kondisyonuna dair birkaç soruyu yanıtlayarak anında teklif alabiliyor ve isterse cihazını kapısından kuryeye teslim edip ödemesini hızla alabiliyor. Öte yandan, yenilenmiş elektronik cihaz almak isteyenler için EasyCep platformlarında 25 binden fazla çeşitte ürün, kondisyonlarına ilişkin bilgilerle tüketicilerle buluşuyor.

Katar ve Azerbaycan'ı da yenilenmiş elektronik cihazlarla tanıştırıyor

Geçen yıl tohum yatırımcılarından olan Fibabanka'nın risk sermayesi fonu Finberg'den yeni bir yatırım alan EasyCep, bu potansiyele paralel olarak bölgesel oyuncu olma hedefiyle yurt dışına açıldı.

"İlk olarak Katar'da faaliyet göstermeye başlayarak ülkenin üç perakende devi ile anlaştık. Katar'daki faaliyetimize tüketicilerin eski telefonlarını alarak başladık. Bölgenin lider perakende markalarıyla güçlerimizi birleştirerek ülkedeki yenilenmiş tüketici elektroniği sektörüne profesyonel bir perspektif sunduk. Ülkenin en büyük telekom operatörü Ooredoo'nun 21 mağazasının yanı sıra, ülkenin en geniş ağa sahip elektronik cihaz ve teknik servis tedarikçisi Starlink'le de iş birliği yapıyoruz. Bunun yanında, Katar dahil 10 ülkede faaliyet gösteren bölgenin en büyük hipermarket zincir markalarından Lulu Hipermarket de Katar operasyonumuza güç katıyor" açıklamasını yapan EasyCep CEO'su Özdemir,

"Sonraki durağımız ise Azerbaycan oldu. Ülkenin lider iletişim markalarından olan Azerconnect ortaklığında ülkeye giriş yaptık. Ülkenin başkenti Bakü ve diğer en büyük şehirlerinden olan Sumgayıt ve Khyrdalan'da bulunan telekom operatörü Nar'ın 19 seçkin mağazasında hizmet veriyoruz. Bu ay Azerbaycan'da Bakü'nün en popüler caddelerinden 28 May'de ilk kendi premium deneyim ve satış mağazamızı açıyoruz. Yenilenmiş elektronik cihazlar konusunda Azerbaycan pazarı, Türkiye'nin bundan 5 yıl önceki dönemine benziyor. Türkiye'de tüketicileri tanıştırdığımız sunduğumuz faydalarla Azerbaycanlı tüketicileri de tanıştıracak olmaktan heyecanlıyız" dedi.

Bu atılımları takiben EasyCep ardından 2024 yılında cirosunun yüzde %5'ini yurt dışı pazarlardan elde etmeyi öngörüyor.

Yüzde 30 daha ucuz ve çok çevreci

Yarattıkları dönüşüm ekonomisi modelinin sürdürülebilirliği desteklediğinin altını çizen Özdemir, şunları söyledi: "İklim krizinin etkilerinin kritik olduğu günümüzde, elektronik cihazların kullanım ömrünü artırdığımız iş modelimiz sürdürülebilirliği hem çevresel hem de ekonomik bakımdan destekliyor."

Yapılan global bir araştırmaya göre yenilenmiş bir iPhone 11 yaklaşık 15,7 kg karbon ayak izine sahip. Yaklaşık 72 kg karbon salımına neden olan yeni bir cihazla karşılaştırıldığında yenilenmiş bir cihazın karbon salımında yüzde 78 oranında daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Yenilenmiş cihazlarda su kullanımı ise yaklaşık bin 695 litre civarında yer alırken, 12 bin litreden fazla su kullanımı gerektiren yeni bir cihazla karşılaştırıldığında yüzde 86 oranında tasarruf anlamına geliyor.

Elektronik atık bakımından da yenilenmiş elektronik cihazlar önemli kazanım sağlıyor. Cep telefonlarında arızalı veya görsel olarak yıpranmış bileşenlerin değiştirilmesi nedeniyle yaklaşık 70 g elektronik atık ortaya çıkar. Toplam ağırlığı 239 gram olan yeni bir cihazla karşılaştırıldığında miktar, toplam elektronik atığın yüzde 71 oranında azaldığına işaret ediyor.

Cep telefonları ve elektronik cihazların büyük bölümünün ithal olduğuna dikkat çeken Özdemir, "EasyCep olarak telefonları yenileyerek, ithalatın önüne geçiyor ve ülkemizin dış ticaret açığının aşağı çekilmesine katkı yapıyoruz. Şimdiye dek 400 binden fazla cihazı yenileyerek ekonomiye kazandırdık. Bu katkımızı artırarak sürdüreceğiz" sözleriyle ekonomiye katkılarının altını çizdi.

Sektör dünyada büyümesini sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde sıfır akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yenilenmiş ve ikinci el telefonlarda ise yüzde 10'a yaklaşan artış kaydedildi. 2023'te 55 milyar dolar seviyesinde olan dünya kullanılmış cep telefonu pazarının 2024'te 62 milyar dolar, 2033 yılında ise 172 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, İngiltere'de satılan her dört telefonun birinin yenilenmiş veya ikinci el olmasına karşın, yenileme sektörüyle yeni tanışan pazarlar önemli potansiyel barındırıyor.