Dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı filmlerini listeledik! İşte dudak uçuklatan bütçeleri

Star Wars'tan tutun Hızlı ve Öfkeli'ye, Karayip Korsanları'ndan tutun Avengers'a. İşte dünyanın en yüksek bütçeli 12 filmi.

Film endüstrisi, teknolojik gelişmeler ve izleyici talepleri nedeniyle sürekli artan üretim maliyetleri ile küresel olarak en pahalı sektörlerden biridir. Disney, Amazon ve Universal gibi büyük bütçeli Hollywood stüdyolarının filmlerinin büyük bütçeli olmasına çok alıştık.

Peki ne kadar büyük bütçeli? İşte gelmiş geçmiş en pahalı 12 film

Listeye geçmeden belirtelim: Burada verilen maliyet rakamları, tanıtım ve reklam maliyetleri hariç olmak üzere, yalnızca film çekimi ile ilgili giderlere ilişkin. Yapım şirketleri genellikle gerçek yapım giderlerini açıklamadıkları için bu tahminler yaklaşık olarak yapılıyor.

1. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007)

Bütçe: 300 milyon dolar (8.441.790.000 TL)

Etkileyici bütçesine rağmen, film ABD'de sadece 309 milyon dolar hasılat elde ederek Disney'in beklediği getirinin altında kaldı.

2. Justice Leage: Adalet Birliği (2017)

Bütçe: 300 milyon dolar (8.441.790.000 TL)

DC'nin Marvel sinematik evrenine yanıtı karışık eleştirilerle karşılaştı ve 229 milyon dolarlık bir ömür boyu ABD hasılatı getirerek gişede hayal kırıklığı yarattı.

3. Star Wars: Son Jedi (2017)

Bütçe: 300 milyon dolar (8.441.790.000 TL)

Bu Star Wars bölümü ABD'de 620 milyon dolar gibi etkileyici bir hasılat elde ederek seriye tatmin edici bir katkı sağladı.

4. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Bütçe: 325 milyon dolar

Film, Marvel karakterlerinden oluşan topluluk kadrosuyla tüm zamanların en iyi ve en aksiyon dolu süper kahraman filmlerinden biri oldu.

5. Hızlı ve Öfkeli 10 (2023)

Bütçe: 340 milyon dolar (9.145.272.500 TL)

Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi, ABD kazancında 146 milyon dolarla dev bütçesini globalde zar zor aşsa da, kendini adamış bir hayran kitlesine sahip süper bir film serisinin parçası olmaya devam ediyor.

6. Avatar: Suyun Yolu (2022)

Bütçe: 350 milyon dolar (9.848.755.000 TL)

Çığır açan özel efektler ve CGI içeren bu merakla beklenen devam filmi, önümüzdeki yıllarda bütçe ve gişe rekorları kırmaya devam edecek.

7. Avengers: Endgame (2019)

Bütçe: 356 milyon dolar (10.017.590.800 TL)

Avengers serisinin epik finali olan film, etkileyici bir maliyet-gelir oranı sergileyerek sadece ABD gişelerinde 858 milyon dolar hasılat elde etti. Globalde ise 2 milyar doları aştı.

8. Avengers: Ultron Çağı (2015)

Bütçe: 365 milyon dolar (10.270.844.500 TL)

Bu Avengers bölümü, tüm serideki filmler arasında en yüksek bütçeye sahipti ve CGI ve görsel efektlerin yoğun kullanımını içeriyordu.

9. Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

Bütçe: 379 milyon dolar (10.664.794.700 TL)

Film, seriyi devam ettirmekle birlikte, ABD'de 241 milyon dolar hasılat elde ederek finansal hedeflerinin gerisinde kaldı.

10. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

Bütçe: 416 milyon dolar (11.705.948.800 TL)

Yeni Star Wars üçlemesinin üçüncü ve son bölümü iyi bir performans sergiledi ancak zar zor net kar elde etti.

11. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)

Bütçe: 432 milyon dolar (12.156.177.600 TL)

CGI ve görsel efektlerin yoğun kullanımıyla tanınan film, iki saatlik dinozor aksiyonu sunsa da konusu b ir hayli eleştiri almıştı.

12. Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)

Bütçe: 447 milyon dolar (12.578.267.100 TL)

Efsane filmler listesi: Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gerekenler!

Bu listedeki en yüksek bütçeye ve ABD gişe kazancına sahip olan bu film, en yeni Star Wars üçlemesinin ilki olarak Lucasfilm'in (Disney) zaten hatırı sayılır olan karını daha da derinleştirdi. İzleyicilerin beklentisi son derece yüksekti ve bu da başarısına katkıda bulundu.