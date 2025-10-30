Diyarbakırlı Öğrencinin Su Teknolojisi Projesi, ABD Finaline Kaldi

DİYARBAKIR'da lise öğrencisi Ahmet Tuna Balcı ve 3 arkadaşının geliştirdiği, su kaçaklarını tespit eden ve israfı önleyen 'Akıllı su izleme ve filtrasyon sistemi' projesi Aqualyze Technologies ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde düzenlenecek 'Limitless World Summit' (Sonsuz Dünya Zirvesi) finaline katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır'da özel lisede okuyan 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Tuna Balcı, arkadaşlarıyla, mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde Delaware Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada geliştirdiği 'Akıllı su izleme ve filtrasyon sistemi' projesi, Aqualyze Technologies ile Delaware eyaletinde 24-26 Nisan 2026'da düzenlenecek 'Limitless World Summit' finaline katılmaya hak kazandı. Balcı'nın projesi, bölgedeki eski altyapılar nedeniyle şehir içi su kayıplarının yüzde 35-40'a kadar çıkmasını önlemeyi hedefliyor. Akıllı su akış sensörleri, sızıntı ve toprak nemi sensörleri, filtrasyon ünitesi ve merkezi kontrol sisteminden oluşan proje, hem evlerde hem de tarım alanlarında su kaçaklarını tespit edip verimli sulama sağlıyor. Projesiyle daha önce Diamond Challenge'da finalist, Blue Ocean Competition'da Dünya ilk 100, NASA destekli Conrad Challenge'da 'Innovator' ödülü ve AwardX Sosyal Etki Ödülleri'nde Dünya ilk 10 derecelerini elde etti.

AİLESİNİN TARLALARINDAN İLHAM ALDI

Balcı, çocukluğunun ailesinin Gaziantep ile Diyarbakır'daki fıstık ve nane tarlalarında geçtiğini belirterek, "Son birkaç seneye kadar bu tarlalarda geçirdiğim deneyime dayanarak iklim değişikliğinin çok büyük etkileri olduğunu fark ettim. Özellikle bizim bölgedeki tarlalar üzerinde. Liseye geçtikten sonra uluslararası anlamda katılabileceğim projeler yapabileceğim yarışmalar fark ettim. Bunun üzerine arkadaşlarımla bir proje yaptım. Bu proje bir su teknolojisi projesi. Suyu izleyen ve buradaki kaçakları dedekte eden bu filtre sistemi projeyle uluslararası birkaç yarışmaya başvurdum. Bu yarışmalardan biri Diamond Challenge. Geçen yıl finalist olduk" dedi.

'HEM TARLADA HEM DE EV TESİSATLARINDA KULLANILABİLECEK BİR PROJE'

Balcı, yurt dışında bu tarz projelere çok değer verildiğini ifade ederek, "Amerika'nın Delaware eyaletinde düzenlenecek olan 'Sonsuz Dünya Zirvesi' adı altındaki finale davet edildik. 24-26 Nisan 2026'da finale gideceğiz. Onun haricinde Conrad Challenge NASA destekli yine Houston Uzay Merkezi'nin desteklediği bir yarışmada girişimci ödülü aldık. Bu projeyle AwardX Sosyal Etki ödüllerinde ilk 10 takım arasında finalist olduk. Ben bu projeden bağımsız bir şekilde 'İklim Değişikliği Aksiyonu Atölyesi' adlı bir çalışma başlatmayı planlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. Hedefim 2026 yılı sonuna kadar 20 binden fazla genci Diyarbakır'da, özellikle ilk ve ortaokul kademelerinde bu atölye ile buluşturmak, interaktif çalışmalar yapmak, sistem çalışmalarında bulundurmak istiyorum. Çünkü geleceğimizle ilgili genç nesli etkileyerek, genç nesle örnek olarak daha çok şey değiştirebiliriz. Bu proje, kişinin hem tarlasında hem de uygulanabilir, değiştirilebilir paketlerle evlerin tesisat sistemlerinde kullanılabilecek bir su filtreleme projesidir. Proje birkaç sensörden oluşuyor. Çok da karmaşık değil. Bu sensörler suyun belli parametrelere göre ölçümlerini alıyor. Bireyin kullandığı aplikasyona bu bilgileri gönderiyor; bu veriler canlı bir şekilde 7/24 izleniyor. Bu verileri alan kişi, eğer evinin tesisat sisteminde veya tarlasında kullanıyorsa, ürüne göre ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde suyun kaçağını veya ürünün kurumasını önleyebiliyor. Böylece ürün verimini artırmak mümkün oluyor" diye konuştu.

