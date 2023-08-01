Depremzedelerin Gururu: Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Şampiyonu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere yakalanmasına karşın çalışmaktan yılmayan 11'inci sınıf öğrencisi Duru Özer, Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'yi gururlandıran 17 yaşındaki Özer, depremden sonrası akrabalarının bulunduğu İzmir'de yaşamaya başlamıştı. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'ndeki Anadolu Lisesi'nde, Semra Enver Yücel (SEY) Vakfı'nın desteğiyle eğitimine devam eden Özer, geçen yılki başarısını tekrarlayarak Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda yine altın madalya kazandı.

Kız öğrencilerin bilişime olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021'de düzenlenmeye başlayan Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na (The European Girls' Olympiad in Informatics -EGOI) bu yıl İsveç'in Lund kentinde 15 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Duru Özer, altın madalya kazandı. Hem ülkesini hem ailesini hem de okulunu gururlandıran Özer, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için yetiştirilen genç bilim insanları arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta ailesiyle yaşan genç kız, 11 ili etkileyen depremlerden sonra evleri hasar gördüğü için anneannesinin yanına İzmir'e yerleşti. Zor günler geçiren öğretmeni, arkadaşları ve komşularını kaybeden Özer, iki kardeşiyle geldiği İzmir'de eğitimine devam etti.

"OLİMPİYATLARA HAZIRLANMAM GÜÇ OLDU"

Anne ve babası memlekette kalan Özer, pes etmeyerek çalıştı. Geçmişi de başarılarla dolu olan Özer, 9'uncu sınıfta Bahçeşehir Koleji Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye ikinciliği kazanmıştı. Daha sonra 9'uncu sınıfta Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları takımına girdi. Antalya'da 2022 yılında düzenlenen olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Bu yıl da birinciliği kimseye kaptırmayan Özer, deprem ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok zor günler yaşadık, kaotik bir dönemi atlatmaya çalışıyoruz. O dönem Kahramanmaraş'ta kaybı olmayan kimse olmamıştır. Benim de arkadaşlarım, öğretmenlerim, anne ve babamın arkadaşları pek çok acı yaşadı. Birçok insanı kaybettik. Yarım kalan yaşamlar oldu. Öğrencilerin okulları değişti. Hepimiz başka kentlere, okullara dağıldık. Zor günlerdi, olimpiyatlara hazırlanmam da güç oldu. Ancak, belirli bir düzenimiz ve altyapımız olduğu için takım olarak iyi hazırlandık. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Anadolu Lisesi'ndeki yeni öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım da çok sıcak davrandı. Bana yabancılık, sosyal olarak eksiklik hissettirmediler."

MATEMATİK VE BİLGİSAYAR SEVGİSİ BAŞARISININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Lise yıllarında bilgisayara olan ilgisinin matematiğe olan merakının devamı olarak geliştiğini dile getiren Özer, olimpiyatlardaki başarısının temelinde de bunun olduğunu söyledi. Bilgisayar Olimpiyatları'nın iki oturumdan oluştuğunu ve üç problemi beş saatte çözmelerinin istendiğine dikkati çeken Özer, "Aslında hepsi matematik problemleri. Problemlerin alt görevleri de oluyor. Problemleri kod yazarak çözmeye çalışıyoruz. Algoritmik düşünmek çok önemli. Asıl olan problemin nasıl çözüleceğini görmek. Sonrasında kodu çok rahat yazabilirsiniz. TÜBİTAK destekli kamplarda takım arkadaşlarımla çok iyi çalışmalarla hazırlandık" dedi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Olimpiyatta en yüksek puanla ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Duru Özer, gelecek yıl gireceği üniversite sınavında hedefinin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmayı hedeflediğini söyledi. Meslek seçiminde acele etmediğini belirten Özer, "Geleceğin değişken olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum ama gelecek ne getirecek göreceğiz. Bilgisayar Olimpiyatları başta olmak üzere her alanda kızların desteklenmesi çok önemli" diye konuştu.