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Denizlili gençlerin 'Hava kalitesini izleyen akıllı göz' projesi finale çıktı

Denizlili gençlerin 'Hava kalitesini izleyen akıllı göz' projesi finale çıktı
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Denizli-Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düşük maliyetli kamera ve yapay zeka ile hava berraklığını otomatik izleyen bir proje geliştirdi. Proje, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ilk 16'sına girerek büyük finale kaldı.

Denizli- Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri yenilikçi proje ile büyük bir başarıya imza attı.

Bilişim Teknolojileri alanı 12. sınıf öğrencileri Furkan Öztürk, İbrahim Emir Ören ve Hüseyin Erdoğan'ın, Danışman Öğretmenleri Kenan İpek rehberliğinde hayata geçirdiği bu vizyoner çalışma, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda büyük ses getirdi. "Hava ve İklim" alanında yarışan proje, Türkiye genelinde ilk 16'ya girerek büyük finallere kalma hakkı kazandı.

Hava kalitesini izleyen akıllı göz

"Düşük Maliyetli Kamera Sistemi ve Yapay Zeka Entegrasyonu ile Kentsel Hava Berraklığının Otomatik İzlenmesi" adını taşıyan çalışma, çevre teknolojilerine pratik ve erişilebilir bir yaklaşım sunuyor. Ekibin temel hedefi; Merkezefendi ilçesindeki hava berraklığını, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde otomatik olarak takip edebilmek.

Yapay zeka ve iklim verilerinin buluşması

Bunun için okullarına kurdukları sıradan bir güvenlik kamerasını kullanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, aylar boyunca gökyüzünün durumunu kayıt altına aldı. Sistemin sadece görüntü çekmesiyle yetinmeyen ekip, bu fotoğrafları bölgedeki hava kalitesi ölçümleriyle (havadaki kirleticiler ve görüş mesafesi) ve sıcaklık, nem, rüzgar gibi temel meteorolojik verilerle eş zamanlı olarak harmanladı.

Yüzlerce görsel kullanılarak eğitilen yapay zeka yazılımı, görüntüleri inceleyerek havanın ne kadar berrak olduğunu kendi kendine, üstelik mükemmele yakın bir başarı oranıyla sınıflandırmayı öğrendi. Yapılan kapsamlı analizler, özellikle havadaki nemin ve çevre kirleticilerin gökyüzü berraklığı üzerindeki etkisini bilimsel olarak gözler önüne serdi.

Geleceğin akıllı şehirleri için düşük maliyetli çözüm

Ortaya konan bu inovasyon, oldukça önemli bir potansiyel taşıyor. Proje sonuçları, günümüzde kullanılan maliyetli ve karmaşık meteorolojik ölçüm ağlarına alternatif olarak; basit kameralar ve yapay zeka yardımıyla da çok daha ucuza ve etkili bir şekilde hava durumu takibi yapılabileceğini kanıtlıyor.

Türkiye finallerinde boy gösterecek olan Denizlili ekip, teknolojiyi çevreyi korumak için kullandıkları bu harika projeyle ses getirerek daha büyük bir başarıya imza atmayı hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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