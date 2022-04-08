CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

Baykar üretimi Türk SİHA'ları olan Bayraktar TB-2'ler Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da adından söz ettiriyor. Dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği TB2 SİHA'lar hakkında Amerikan basınından CNN International, Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

SİHA'larının başarısı sorulan Selçuk Bayraktar, sözlerine "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum" diyerek başlarken, açıklamalarının devamında ise "İnsanlar yasa dışı işgale karşı direniyor, ana vatanlarını savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderleri bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var ve yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var. Ama insan hayatı risk altındayken, çocuklar bile ölürken bunu her hangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" dedi.

"TB-2 ONLARA UMUT VERİYOR"

TB-2 SİHA'ların sahada yaptığı katkılar dışında Ukraynalılar için sosyal medyada da büyük popülariteye sahip olmasıyla ilgili ise Bayraktar, "TB-2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" dedi.