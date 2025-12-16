Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

Çin'in yeni nesil insansız hava aracı CH-7, ülkenin kuzeybatısında bulunan bir test sahasında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumu'na (CASC) bağlı 11. Akademi tarafından yapılan açıklamada, ilk uçuşun planlanan hedefler doğrultusunda sorunsuz şekilde tamamlandığı ve elde edilen verilerin beklentilerle büyük ölçüde örtüştüğü bildirildi.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ"

Yetkililer, söz konusu uçuşun CH-7'nin temel tasarım yaklaşımının ve kritik teknolojik yeteneklerinin doğrulanması açısından önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Test kapsamında platformun uçuş performansı ve temel sistemlerinin başarıyla çalıştığı kaydedildi.

UZUN MENZİLLİ GÖREVLERDE ETKİN ŞEKİLDE KULLANILABİLİYOR

Yüksek en-boy oranına sahip uçan kanat aerodinamik yapısıyla dikkat çeken CH-7'nin, bu tasarım sayesinde yüksek irtifa ve uzun menzilli görevlerde etkin şekilde kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Aynı zamanda radar görünürlüğünü azaltmayı amaçlayan platformun, elektro-optik ve kızılötesi sensörler başta olmak üzere farklı görev yüklerini taşıyabilecek şekilde geliştirildiği ifade edildi.

TEMEL MANEVRA KABİLİYETLERİ TEST EDİLDİ

CH-7 proje sorumlularından Li Jianhua, ilk uçuşun her hava platformu için kritik bir eşik olduğunu belirterek, gerçekleştirilen testle birlikte tasarım felsefesinin ve temel teknolojik kazanımların sahada doğrulandığını söyledi. Uçuş sırasında otonom taksi, kalkış ve iniş süreçleri, uçuş stabilitesi, iz takip performansı ve temel manevra kabiliyetlerinin test edildiği aktarıldı.

PERFORMANS SONUÇLARI OLUMLU

Elde edilen sonuçların simülasyonlar ve yer testleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirten Li Jianhua, performans parametrelerinin öngörülen tasarım değerleriyle yüksek oranda örtüştüğünü kaydetti. Yetkililer, ilk uçuşun yalnızca temel uçuş özelliklerini kapsadığını, yazılım doğrulamaları ile farklı görev yüklerinin entegrasyonuna yönelik testlerin ilerleyen aşamalarda yapılacağını da açıkladı.