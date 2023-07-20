Çin'de Dünyanın İlk 16 Megavatlık Açık Deniz Rüzgar Türbini Elektrik Üretmeye Başladı
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Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında yer alan dünyanın ilk 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini Çarşamba günü başarıyla şebekeye bağlanarak elektrik üretmeye başladı. Türbin, dünya genelinde faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük üretim kapasitesine sahip.
FUZHOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında yer alan dünyanın ilk 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini Çarşamba günü başarıyla şebekeye bağlanarak elektrik üretmeye başladı.
Çin Üç Boğaz Şirketi, işlettiği Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki rüzgar türbininin, tek başına, dünya genelinde faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Her biri 123 metre uzunluğunda olan türbinin pervaneleri, yedi standart futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alanı tarayabiliyor.
Rüzgar türbininin yılda 66 milyon kilovat-saatten fazla temiz elektrik üreterek üç kişilik 36.000 hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Bu da yaklaşık 22.000 ton standart kömür tasarrufu ve yaklaşık 54.000 ton karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer bir rakam.