Çin'de Dünyanın İlk 16 Megavatlık Açık Deniz Rüzgar Türbini Elektrik Üretmeye Başladı

Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında yer alan dünyanın ilk 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini Çarşamba günü başarıyla şebekeye bağlanarak elektrik üretmeye başladı. Türbin, dünya genelinde faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük üretim kapasitesine sahip.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki 16 megavatlık rüzgar türbini görülüyor, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Çin Üç Boğaz Şirketi/Xinhua aracılığıyla)

FUZHOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında yer alan dünyanın ilk 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini Çarşamba günü başarıyla şebekeye bağlanarak elektrik üretmeye başladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi, işlettiği Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki rüzgar türbininin, tek başına, dünya genelinde faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Her biri 123 metre uzunluğunda olan türbinin pervaneleri, yedi standart futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alanı tarayabiliyor.

Rüzgar türbininin yılda 66 milyon kilovat-saatten fazla temiz elektrik üreterek üç kişilik 36.000 hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Bu da yaklaşık 22.000 ton standart kömür tasarrufu ve yaklaşık 54.000 ton karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer bir rakam.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğine kurulu 16 megavatlık bir rüzgar türbini görülüyor, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Çin Üç Boğaz Şirketi/Xinhua aracılığıyla)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki 16 megavatlık rüzgar türbini görülüyor, 19 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Çin Üç Boğaz Şirketi/Xinhua aracılığıyla)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından işletilen Fujian açık deniz rüzgar çiftliğine kurulu 16 megavatlık bir rüzgar türbini görülüyor, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Çin Üç Boğaz Şirketi/Xinhua aracılığıyla)