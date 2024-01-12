CES 2024'te Tanıtılan İlginç Ürünler

Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024, yenilikçi ve ilginç ürünlerin tanıtımına sahne oldu. Fuarda yer alan 4 binden fazla katılımcı, yüzlerce yeni ürün ve teknoloji tanıtıldı. İkinci gün tanıtılan ilgi çekici ürünlerle ilgili detaylar haberimizde…

CES 2024'te ikinci gün tanıtılan ilginç ürünler

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 etkinliğinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Teknoloji devlerinden küçük ölçekli firmalara kadar bir çok girişim var. Tanıtılan ürünlerden bazıları ilgi çekici olabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz liste…

Nanoleaf'in akıllı aydınlatması

Nanoleaf, akıllı aydınlatma alanında yenilikçi ürünler sunan bir şirket. Ürünleri, çarpıcı tasarımları ve farklı özellikleriyle biliniyor. Şirket CES 2024'te ilginç ve şık ürünlerinden bazılarını tanıtı.

Nanoleaf masaüstü uygulaması olan Orchestrator yazılımı ile odanıza kurduğunuz ışık sistemini bilgisayarınıza bağlaya biliyorsunuz. Müzik analizi özeliği ile odanızda ya da evinizde görsel ışık şölenleri düzenleyebiliyorsunuz. Yazılımı ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

Sony ve Honda imzalı elektrikli araç Afeela, CES 2024'te

EcoFlow Delta Pro Ultra güç kaynağı

EcoFlow Delta Pro Ultra, 2024 CES inovasyon ödülleri Onur Ödülü'nü aldı. Bu ödül, yenilikçi teknolojileri ve tüketicilere faydalı olan ürünlere veriliyor. Bu cihazı hem uzun süreli elektrik kesintilerinde hem de günlük kullanımda eviniz için kapsamlı bir güç kaynağı olarak kullanılabilirsiniz.

Delta Pro Ultra, etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor. Bunlar arasında 6kWh güç kapasitesi, 7200W çıkış ve 5,6kW güneş enerjisi girişi bulunmaktadır.

Telefonlar için hazırlanan otomatik pil istasyonu

CES 2024'te tanıtılan Swapery, akıllı telefonlar için otomatik pil değiştirme istasyonu olarak dikkat çekiyor. Ürün, telefonların arkasına yapıştırılan özel bir bölüm ve bu bölüme yerleştirilen harici bir pil ile çalışıyor. Telefon, istasyona yerleştirildiğinde pil otomatik olarak sadece 7 saniye içinde değiştirebiliyor. Bu sayede şarj için beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Swapery'nin bazı özellikleri:

Akıllı telefonlar için otomatik pil değiştirme istasyonu

Telefonun arkasına yapıştırılan özel bir bölüm ve bu bölüme yerleştirilen harici bir pil ile çalışıyor

Pil değişimi sadece 7 saniye içinde gerçekleşiyor

Bünyesinde tamamen dolu dört farklı pil taşıyor

Telefonlara 8 ila 10 saat arasında ekstra bir kullanım süresi kazandırıyor