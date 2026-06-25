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Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti

Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti Haber Videosunu İzle
Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti
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Real Madrid'de göreve başlayan Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında Arda Güler'e önemli bir rol verdiği öne sürüldü. İspanyol basınına göre milli futbolcu, orta saha yapılanmasının merkezinde yer alacak.

  • Jose Mourinho, Arda Güler'i Real Madrid'in yeni sezon planlamasında önemli bir isim olarak görüyor.
  • Arda Güler, Bernardo Silva'nın transferine rağmen takımdaki konumunu koruyacak.
  • Arda Güler, geride kalan sezonda 51 maçta 6 gol ve 14 asist yaptı.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler Arda Güler'in yeni sezondaki durumuna çevrildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli teknik adam, milli futbolcuyu yeni sezon planlamasının önemli isimlerinden biri olarak görüyor.

MOURINHO'NUN PLANLARINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Marca'nın haberine göre, Arda Güler'in oynadığı bölgeye Bernardo Silva'nın transfer edilmesine rağmen genç futbolcunun takım içindeki konumu değişmeyecek. Haberde, Jose Mourinho'nun yeni orta saha yapılanmasının merkezinde Arda Güler'i düşündüğü belirtildi.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid yönetiminin de Arda Güler'i kulübün geleceği açısından önemli isimlerden biri olarak gördüğü ifade edildi. Mourinho'nun ise milli futbolcunun çok yönlü oyun yapısını teknik ekip adına önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği aktarıldı.

SEZONU 20 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıktı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 14 asist yaparak takımının en fazla asist üreten oyuncusu oldu.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkenan canli canli:

ilk 18 e bile giremez artik , gecin bu isleri , dunya kupasinda herkes gordu

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