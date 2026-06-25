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Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti

Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti Haber Videosunu İzle
Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti
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Bir kadın, düğününde kayınbabasının para taktığı sırada yaşadığı rahatsızlığa ilişkin görüntüleri paylaştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yaşlı adamın, gelinin yakasından içeri doğru 200'er liralık banknotlar sıkıştırdığı görülüyor.

  • Kayınbaba, düğün takı töreninde gelinin gelinliğinin yakasına peş peşe 200'er liralık banknotlar taktı.
  • Kayınbabanın gelinin omuz ve göğüs bölgesine aşırı yaklaşması gelinde bariz rahatsızlık yarattı.
  • Damat, alnına para yapıştırılmış halde coşkuyla dans ederken gelinin gergin bekleyişi tezat oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosu, takı törenlerindeki "kişisel alan" sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. Görüntülerde, gelinin kayınbabası tarafından para takıldığı sırada yaşadığı bariz rahatsızlık ve yüz ifadesi internet kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

ADIM ADIM GELEN RAHATSIZLIK: GELİNİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Görüntülerde, takı töreni esnasında kayınbabanın, gelinin gelinliğin yakasına peş peşe 200'er liralık banknotlar tutturduğu görülüyor. Ancak yaşlı adamın gelinin omuz ve göğüs bölgesine sürekli yaklaşarak, adeta nefes alacak alan bırakmayacak şekilde paraları üst üste sıkıştırması gelini ciddi şekilde huzursuz ediyor.

Tören boyunca fiziksel yakınlığın ve ısrarın yarattığı baskı nedeniyle gelinin yüzü asılırken, derin bir nefes alarak durumun bitmesini beklediği anlar kameraya yansıyor. Çevredeki kalabalığın ise bu bunaltıcı ana aldırış etmeden alkış tutmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

DAMADIN RAHAT TAVIRLARI TEPKİLERİ ARTIRDI

Videonun ilerleyen saniyelerinde ortaya çıkan tezat ise sosyal medyadaki tartışmayı daha da büyüttü. Gelin, paralar arasında boğulmuş ve gergin bir halde törenin bitmesini beklerken, damadın alnına yapıştırılan parayla hiçbir şey olmamış gibi coşkuyla dans etmesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy
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