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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
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Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayacağını açıkladı. "Niye istifa edeyim?" diyen Hacıosmanoğlu, iki gün iki gece ağladığını söylerken, milli futbolcular için kullanılan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını da duyurdu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarına rağmen görevine devam edeceğini açıkladı.
  • Hacıosmanoğlu, milli futbolculara yönelik 'onun bunun çocukları' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
  • Hacıosmanoğlu, Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından 2 gün 2 gece ağladığını söyledi.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında elenmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarından Milli Takım'ın performansına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"NİYE İSTİFA EDEYİM?"

Kendisine yöneltilen "İstifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini belirtti.

"Niye istifa edeyim ki ben! Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var. 19-20 yaşında bu çocuklar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 sefer özür diledim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ORTAYA ATTIM"

Milli futbolcuları korumak amacıyla eleştirilerin hedefi olmayı tercih ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'Ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye."

"RAKİPLER BİZİ EZEREK YENMEDİ"

Milli Takım'ın oyun olarak rakiplerinden üstün olduğunu savunan Hacıosmanoğlu, "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'ne çıktılar. Eylülde Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız." dedi.

"2 GÜN 2 GECE AĞLADIM"

Turnuvadaki başarısızlığın kendisini de derinden etkilediğini belirten Hacıosmanoğlu, "İnanır mısınız 2 gün 2 gece sinirimden sabaha kadar ağladım. Olmayacak şeyler oldu. İki maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun, dört topun direkten dönüyor, biri bile girmiyor." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Hacıosmanoğlu, milli futbolcular için kullanılan "onun bunun çocukları" ifadesine tepki göstererek bu sözlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını da açıkladı.

"Davayla ilgili dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

TELEFONLARIN TOPLANMAMASINI BÖYLE SAVUNDU

Milli takım kampında futbolcuların telefonlarının neden toplanmadığı yönündeki soruya ise Hacıosmanoğlu, "Nazi kampı anlayışı gibi değil ki bu." yanıtını verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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