CANiK, İngiltere ordusu için görev üstlenmeye hazırlanıyor

CANiK, İngiltere ordusu için 30 milimetre silah sistemi ile görev üstlenmeye hazırlanıyor. Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden CANiK, Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katıldı. CANiK'in 30 milimetre silah sistemi ve kulesi, HIPPO Multipower firmasının insansız tekerlekli taşıyıcı aracı üzerinde sergilendi.

CANiK, yakın zamanda bünyesine kattığı 30 milimetre silah sistemi ile İngiltere ordusu için görev üstlenmeye hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticilerinden CANiK, Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katıldı.

Dünyadaki 3 orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK ve Samsun Yurt Savunma şirketler grubunun diğer üyeleri, tabancalardan uçaksavarlara, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah kulelerine kadar birçok ürün sergiledi.

CANiK'in 30 milimetre silah sistemi ve kulesi, DSEI 2023 fuarında HIPPO Multipower firmasının insansız tekerlekli taşıyıcı aracı üzerinde sergilendi.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSEI 2023'ün AEI Systems satın almasından sonra İngiltere'de katıldıkları ilk fuar olduğunu söyledi.

30 milimetre silah sistemlerinin geri tepmelerinin düşük olması ve mühimmat çeşitliliğinden dolayı dünyada çok büyük önem kazandığını ifade eden Aral, bunun yanında yüksek patlayıcılı mühimmat atabilme, hafiflik ve düşük geri tepme özelliklerinin silah sisteminin insansız kara araçları üzerine entegre edilmesini sağladığını belirtti.

Bunun en güzel örneğini HAVELSAN'ın KAPGAN insansız kara aracı projesinde gördüklerini dile getiren Aral, bu araçta birlikte 30 milimetre kule ve silahın sergilendiğini anımsattı.

HIPPO'nun ürettiği insansız araçlarda bu kule ve silahı kullanarak İngiliz Özel Kuvvetleri ile denemeler yapıp tamamladığını bildiren Aral, şu değerlendirmede bulundu:

"Özel Kuvvetlerin piyade pozisyonunda bu kadar kuvvetli bir silahı piyadenin yanından insansız şekilde yürütmek, gerek duyulduğu zaman asimetrik saldırılara karşı havada patlayan mühimmatla dronları vurmak veya yüksek patlayıcılı mühimmatla hafif zırhlı hedeflere karşı etkin olabilmek için bu silahın denemelerini yaptılar ve çok da etkin oldu. HIPPO'nun standında İngiliz Özel Kuvvetleri de bulunuyor. Bu ürünün kalifikasyonunu yaptıkları için üst rütbeli ziyaretçilere platformu, silahı ve nasıl denediklerini anlatıyor. Bu sistemin envantere nasıl kazandırılacağına yönelik sunumlar yapıyorlar. Bu çok önemli bizim adımıza. Çünkü biz bu silahın kritikliğini bildiğimiz için AEI Systems'ın alımını gerçekleştirdik."

Fuarda HIPPO yanında birçok insansız kara aracı, insanlı 4X4 zırhlı personel taşıyıcı üzerinde silah ve kulelerinin sergilendiğini anlatan Aral, "Bu ne kadar doğru hamle yaptığımızı gösteren bir durum." dedi.

"Milli platformlar için de elzem sistemler"

CANiK'in ileri seviye uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi üretebilme kabiliyetinin orta kalibre toplarla buluşmuş olmasının her türlü platform için çözüm üretebileceği bir alan oluşturduğunu vurgulayan Aral, şöyle konuştu:

"Orta kalibre dünyada çok az ülke ve firma tarafında üretilebilen silahlar. Türkiye mühimmat konusunda Makine Kimya ve ASELSAN'ın kabiliyetlerinden dolayı kuvvetli. Yapılamayacak hiçbir şey yok mühimmat tarafında ama silah ve kule kritikti. Samsun Yurt Savunma şirketler grubunun, yani bunun altında bulunan CANiK, AEI Systems, Unirobotics gibi firmalarımızın bir araya geldiğinde ekosistemin içinde birbirini tamamlayıcı özellikleri var. Bugün ATAK-2, Milli Muharip Uçak, insanlı/insansız deniz araçları için bütün bu sistemler elzem. Bu bizim ufkumuzu açtı."

Hedefler büyüyor

Ürün portföylerinin genişlemesinin, dünyadaki müşteri portföyünü de artırdığına dikkati çeken Aral, şunları kaydetti:

"Daha önceleri hayal olan Avrupa ülkelerine satış yapma veya İngiltere gibi ülkelere ürün verebilme kanalına girmiş olduk. Dünyada bu kabiliyete sahip az sayıda firmadan biri haline geldik. Zaten üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden bir firmayız. Evet İngiltere'ye yapılacak satışlar önemli ama İngiltere'den, Türkiye'den yapılacak ihracatlara bir yekun olarak bakıyoruz. Amacımız çok yakın zamanda 300-350 milyon dolar satış hedefine ulaşmak. Şu an bunun neredeyse yarısından fazlasını tamamlamış durumdayız. Umarız çok yakın bir zamanda, birkaç sene içinde hedeflediğimiz bu noktaya ulaşmış olacağız. Bu noktaya geldiğimizde gerçekten iki elin parmağı kadar olan firmadan biri hale gelmiş olacağız."