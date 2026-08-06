9 Yaşındaki Ömer Asaf'tan Singapur'da Çifte Bronz Madalya

Bursa'da yaşayan 9 yaşındaki Ömer Asaf Karaoğlan, Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatları (SIMOC) 2026 finalinde iki bronz madalya kazandı.

Özel bir okulda dördüncü sınıf öğrencisi Karaoğlan'ın henüz 3 yaşındayken matematik işlemlerine karşı ilgisi başladı.

Anne ve babasının desteğiyle kendisini bu alanda geliştiren Karaoğlan, Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) adına ulusal ve uluslararası matematik olimpiyatlarına katıldı.

Karaoğlan, Uluslararası Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda (AMO) altın, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatları'nda (SASMO) bronz madalya kazanarak Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (SIMOC) 2026 finallerine girmeye hak kazandı.

Singapur'da düzenlenen final sınavında dünya genelinde yüzde 20'lik dilime giren Karaoğlan, 2 bronz madalya elde etti.

Ömer Asaf Karaoğlan, AA muhabirine, matematiğe olan ilgisini annesi sayesinde keşfettiğini ve birinci sınıftayken Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) girmeye hak kazandığını söyledi.

Olimpiyatlarda madalya kazandıkça kendini daha iyi hissettiğini belirten Karaoğlan, "O yüzden başka sınavlara da girmek istiyorsunuz. Daha fazla başarı elde etmek istiyorsunuz. Ben bu sınavları annem sayesinde kazandım." dedi.

Karaoğlan, büyüyünce mühendis ya da doktor olmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ödüllerin benim için en büyük taçlandırılması, Cumhurbaşkanımızın elini öpmektir. Ben Filistinli kardeşlerime zaten destek veriyordum. Annemin yaptığı limonataları satıp paramı İHH'ya bağışlıyordum. Bu madalyaları da Filistinli kardeşlerime armağan ettim."

Ömer Asaf'ın annesi Elif Karaoğlan da oğlunun matematiğe olan ilgisini tesadüfen keşfettiklerini söyledi.

Oğluna matematik eğitimi aldırmaya başladıklarını dile getiren Karaoğlan, "Çok küçük yaşta robotik eğitimi, satranç eğitimi almaya başladı. BİLSEM'deki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle de matematik olimpiyatlarına girmeye başladık." diye konuştu.

Karaoğlan, bir anne olarak evladının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade ederek,"Kendisinin örnek aldığı en büyük idollerden biri Selçuk Bayraktar. İleride onun gibi vatanını, milletini seven hayırlı bir evlat olmasını, hangi alanda olursa olsun, bulunduğu alanda en iyisi olmasını çok istiyorum. İnşallah bu şekilde süreç ilerler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA