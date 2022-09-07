Bir zamanlar ucuzmuş: Geçmişten günümüze iPhone'ların Türkiye satış fiyatları

Bugüne kadar Apple tarafından tanıtılan tüm iPhone modelleri ve fiyatlarını bir araya getirdik. İşte listemiz...

Apple, 1976 yılında kurulduğu günden itibaren başta bilgisayar olmak üzere pek çok teknolojik cihazı piyasaya sürdü. Bu cihazların içerisinde şüphesiz ki en sevilenleri iBook, iMac ve iPod'ları oldu. Ta ki 2007 yılının Ocak ayında Steve Jobs sahneye bir kez daha çıkana dek. İşte tüm iPhone modelleri…

Günümüze kadar çıkan tüm iPhone modelleri

2007 yılında Apple lansman tarihini açıkladığında, hiç kimse olacakları tahmin edememişti. 29 Haziran günü etkinlik vakti geldiğinde, pek çok kişi yeni bir iPod tanıtılacağı düşüncesiyle gitmişti. Ancak yakın tarihte yaşanan en büyük teknolojik devrimlerden birine tanıklık edeceklerinden habersizlerdi. Ardından Steve Jobs sahneye geldi…

Geçmişte ürettikleri cihazlar hakkında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından söze başladı. Büyük ve dokunmatik ekrana sahip bir iPod yaptıklarını söyledi. Herkes alkışlamaya başlamışken, bir de devrimsel bir cep telefonu yaptık dedi.

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Artık alkış sesleri Jobs'un sesini bastırmaya başlamıştı ki, üçüncü olarak hiç görülmemiş bir internet erişim cihazını da tanıtacağını söyledi. Sonrasında sessizlik başladı ve insanlar büyük bir merakla sahneye odaklanıp beklemeye başladılar.

Jobs daha fazla dayanamadı ve bugün 3 farklı cihaz tanıtmıyoruz diyerek cebinden çıkarttığı ilk nesil iPhone'u insanlara gösterdi. O günden sonra akıllı telefon piyasasında durmak bilmeyen bir rekabet başladı. Apple ise bugün, 3 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi.

iPhone (2007)

İlk jenerasyon iPhone'un en büyük özelliği, Apple'ın çok sevilen müzik çaları iPod ile telefon kavramını birleştiriyor oluşuydu. Bu cihazı kullanmak oldukça kolaydı, çünkü döneminin en büyük dokunmatik ekranına sahipti.

Farklı üreticilerin çıkardığı akıllı telefonlar, belli bir ölçüde internete girmemize olanak sağlıyorlardı. Ancak bu cihaz için cep telefonlarından internete girme devrini başlatan model olarak söz ediliyor. Çünkü o dönem başka hiçbir telefon Google Haritalar'a bile girmeye imkan sağlamıyordu.

Apple'ın ilk akıllı telefonu olan iPhone'un 4 GB'lık modeli için açıkladığı lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar oldu. Tüm dünyada ise tam 1.3 milyon adet satıldığı söyleniyor.

iPhone 3G (2008)

3G entegrasyonu ile birlikte bu cihazlar artık Edge bağlantı hızının ötesine geçebiliyorlardı. Üstelik bağlantı yetenekleri o kadar gelişmişti ki, ilk iPhone'da olmayan bulut tabanlı yedekleme hizmeti, dahili GPS navigasyon sistemi ve App Store'dan 500'e yakın 3. parti uygulama erişimi bir çok özelliğe sahip olduğu için, ilk iPhone'un yaşattığı satış başarısını 10'a katladı.

Apple, iPhone 3G modelinin lansman satış fiyatını 8GB'lık modeli için 599 dolar olarak açıkladı. Ayrıca tüm dünyada 11.3 milyon adet satmayı başardı. Bu cihaz aynı zamanda Türkiye'de 1200 TL satış fiyatı ile piyasaya çıkan ve resmi olarak satılan ilk iPhone modeli oldu.

iPhone 3GS (2009)

Bu cihaz için, 3G'nin sahip olduğu her şeyi geliştirilmiş olarak getiren bir ara model diyebiliriz. Apple 3GS modelinde kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkilemeyi planlıyordu. Cihazı kullanmayı daha kolay hale getiren bazı kopyala, kes ve yapıştır gibi metin özellikleri ilk kez bu modelde karşımıza çıktı. Ayrıca MMS içerisinde ses kaydı gönderme ve sesli komut gibi özellikleri de beraberinde getirdi.

iPhone 3GS modelinin lansman satış fiyatı8GB'lık modeli için 599 dolar olarak açıklandı ve tüm dünyada 20.7 milyon adete yakın satmayı başararak selefini geride bıraktı. Ayrıca Türkiye'de 1535 TL satış fiyatıyla piyasaya sürüldü.