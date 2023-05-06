Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde mega teknoloji koridoru oluşturulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında mega teknoloji koridoru oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, teknoloji alanındaki potansiyelin dost ve kardeş ülkelere aktarılması gibi bazı görevlerinin olduğunu söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca açılışı gerçekleştirilen Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında mega teknoloji koridoru oluşturmak amacıyla çalışmalara başlandı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, "Teknoloji alanındaki potansiyelimizi dost ve kardeş ülkelere aktarmak gibi bazı görevlerimiz var. İşte bu yüzden Bakü'ye gittik ve Orta Asya'ya açılabileceğimiz teknoloji koridorunun ilk kapısını açmış olduk" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2019'da hayata geçirilen Bilişim Vadisi; Kocaeli'den İstanbul'a, oradan İzmir ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları için İzmir'de tören düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle hayata geçirilen Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde çalışmalar başladı.

Yeni nesil teknolojilerin, yeni nesil yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Biz, burada sağladığımız alt yapıları Bilişim Vadisi İzmir'de sürdürülebilir bir tasarımla inşa etmiş olduk. Kendi ağaçlarını ve bitki örtüsünü koruyarak buna uygun bir mimari tasarım gerçekleştirdik. Bununla beraber dijital altyapılarını en ince ayrıntısını düşünerek tasarımcıları kullanabileceği yüksek işlemcili bilgisayar altyapılarını oluşturduk. Koridorun dijital ağının çalışabilmesi için güçlü bir fiber altyapıyı yapmış olduk. İki devlet, tek millet anlayışıyla Bakü'de olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji alanındaki potansiyelimizi dost ve kardeş ülkelere aktarmak gibi bazı görevlerimiz var. İşte bu yüzden Bakü'ye gittik. Bakü bizim için sadece Azerbaycan'dan ibaret değil. Orta Asya'ya açılabileceğimiz teknoloji koridorunun ilk kapısını açmış olduk. Devamında yine geçtiğimiz yıl imzasını attığımız Türk Devletleri Teşkilatları Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında Teknoloji Geliştirme Protokolü imzaladığımız bir birliğin başlangıç noktasını açmış olduk. Bununla beraber Azerbaycan'daki güçlü şirketlerin yatırım fırsatlarını kendi şirketlerimizle buluşturacağız" diye konuştu.