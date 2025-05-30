"Şikayetvar çok denetimsiz bir yer" diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!
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Bilişim ve Siber Suçlar Uzmanı Emre Hasan Ateş, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ateş, Şikayetvar üzerinden yürütülen dolandırıcılıklardan görüntülü şantaj çetelerine kadar sarsıcı açıklamalarda bulundu. "Bir yazıda kod ya da para geçiyorsa mutlaka şüphelenin" dedi.

Haberler.com'da yayınlanan programda konuşan Bilişim Uzmanı Emre Hasan Ateş, dijital dolandırıcılık ve siber şantaj tehlikesine dikkat çekti. Şikayetvar platformunun ciddi güvenlik zaafları taşıdığını söyleyen Ateş, günde 100'e yakın görüntülü şantaj vakası yaşandığını belirtti. "İllegal şarj kabloları bile telefonları hackleyebiliyor" diyen uzman isim, bilinçli dijital davranış çağrısı yaptı.

"ŞİKAYETVAR ÇOK DENETİMSİZ BİR YER"

Ateş, Şikayetvar isimli şikayet platformunun siber dolandırıcılar tarafından suistimal edildiğini belirtti. "Şikayetvar ile ilgili dolandırıcılıkların ucu bucağı kalmadı" diyen uzman isim, "Şikayetvar çok denetimsiz bir yer. Bu platform, yayınladığı şikayetlerden sorumlu tutulmalı" sözleriyle sistemin açıklarını vurguladı. Ateş'e göre halkta, bu uygulamada yazan her şeyin doğru olduğuna dair yanlış bir algı var.

'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

"BİR UYGULAMA HİÇBİR ZAMAN SİZDEN ŞİFRE VEYA KOD İSTEMEZ"

Siber dolandırıcılıkların yaygınlaştığına dikkat çeken Ateş, "Bir uygulama hiçbir zaman sizden şifre veya kod istemez. Bu tarz talepler, dolandırıcılığın en net göstergesidir" diyerek vatandaşları uyardı. Ayrıca sahte avukat kimliğiyle insanları kandıran kişilerin arttığını vurgulayarak, "Sahte avukat furyası ortaya çıktı" dedi.

"GENEL BİR GÖRÜNTÜLÜ ŞANTAJ ÇETESİ ÇIKTI"

Ateş, dijital şantajın yeni boyutlara ulaştığını ifade etti. "Genel bir görüntülü şantaj çetesi çıktı, günde 100 vaka yaşanabiliyor" diyen uzman isim, bu tür durumlarda en kritik kuralın kesinlikle para göndermemek olduğunu belirtti. "Şantajcıların yüzde 99'u yurt dışında. Para gönderirseniz, geri dönüşü yok" ifadelerini kullandı.

'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

"İLLEGAL ŞARJ KABLOLARINA DİKKAT"

Programda teknolojik cihazlarla yapılan siber saldırılara da değinildi. Ateş, "İllegal şarj kabloları çıktı, telefonu hackliyor. Kimse telefonunu bilmediği bir yerde şarja takmasın" diyerek önemli bir uyarıda bulundu. Ayrıca, "WhatsApp aramaları deşifre edilebiliyor" ve "VPN'i desteklemiyorum, saldırıya daha açık hale getiriyor" gibi çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

"BİR YAZIDA KOD VEYA PARA GEÇİYORSA ŞÜPHELENİN"

Son olarak, dolandırıcılık mesajlarını ayırt etmenin yollarını anlatan Emre Hasan Ateş, "Bir yazıda kod geçiyorsa ya da maddi bir şey isteniyorsa kesinlikle şüphelenin" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Siber suçlara karşı bireysel farkındalık ve dikkatli davranmanın önemine dikkat çeken uzman, bilinçli internet kullanımının altını çizdi.

'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Haberler.com / Melis Yaşar - Teknoloji
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