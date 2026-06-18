Amazon'un kurucusu Bezos: 'Yapay zeka insanların yerini almayacak'

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Paris'te bir teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, yapay zekanın insanları işsiz bırakmak yerine daha fazla istihdam doğuracağını söyledi.

Bezos, yapay zekanın çok sayıda çalışanı işinden edeceğine dair artan kaygılara karşı çıktı.

Bunun yerine, bu teknolojinin yeni fırsatlar yaratacağını ve insan emeğine olan talebi artıracağını savundu.

Bu görüş, aralarında eski İngiltere başbakanı Rishi Sunak'ın (şu anda Microsoft ve yapay zeka şirketi Anthropic'e danışmanlık yapıyor) da bulunduğu bazı teknoloji ve siyasi figürlerin görüşleriyle çelişiyor.

Sunak kısa süre önce yapay zekanın gençlerin iş imkanları üzerinde etkisi olduğunu söylemişti.

"Yapay zekanın insanları gereksiz kılacağına dair pek çok kişinin, aralarında çok zeki insanların da bulunduğu bir kesimin kaygı duyduğunu biliyorum" diyen Bezos, şöyle devam etti:

"Bu bakış açısına kesinlikle katılmıyorum. Aslında yapay zeka bir iş gücü açığı yaratacak."

Bezos, gelecekte yapay zekanın toplumdaki rolüne ilişkin iyimser bir tablo çizdi.

Milyarder girişimci, giderek otomasyona geçen fiziksel üretim sektörünü hızlandırmaya odaklanan yeni yapay zeka girişimi Prometheus hakkında da konuştu.

İngiltere'deki İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUC), yapay zeka teknolojisi nedeniyle hissedarlar zenginleşirken işlerin "nitelik kaybına uğrayabileceğini ya da ortadan kalkabileceğini" söyledi.

Ancak TUC, doğru şekilde geliştirilmesi halinde yapay zekanın dönüştürücü bir potansiyel taşıdığını ve çalışanların verimlilik artışından faydalanabileceğini de belirtti.

Ay'da kalıcı üs

Bezos, Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı VivaTech Paris'teki konuşmasında uzay keşfine ilişkin uzun vadeli vizyonunu da anlattı.

Uzayı "talebin değil arzın sınırlı olduğu" bir alan olarak tanımlayan Bezos, gelecekteki gelişimin önündeki en büyük engelin uzaya erişim olduğunu savundu.

Bezos'a göre Ay, yakınlığı ve kaynakları nedeniyle insanlığın Dünya'nın ötesine genişlemesi için doğal bir başlangıç noktası sunuyor.

"Ziyaret etmek için değil, kalmak için Ay'a gidiyoruz" diyen Bezos, elektroliz gibi teknolojilerin bir gün Ay'daki kaynakların roket yakıtı üretmek ve Dünya dışındaki kalıcı bir varlığı desteklemek için kullanılmasına imkan tanıyabileceğini söyledi.

Konuşmada Bezos'un bir diğer girişimi olan uzay seyahati şirketi Blue Origin de gündeme geldi.

Şirket Mayıs ayında Florida'daki Cape Canaveral'da mürettebatsız bir New Glenn roketinin yer testinde patlamasıyla gerileme yaşadı.

"Bu tüm ekip için büyük bir darbeydi. Ama o zamandan beri öğrendiğimiz şey, aslında çok şanslı olduğumuz" dedi Bezos.

Patlamada yaralanan olmadı ve Bezos, yakıt ve itici sistemler de dahil olmak üzere fırlatma altyapısının bazı kritik parçalarının kurtulduğunu, bunların yeniden yapılmasının çok daha uzun süreceğini belirtti.

Aynı sahnede konuşan Blue Origin'in CEO'su Dave Limp, fırlatma sahasındaki yeniden inşa çalışmalarının başladığını ve şirketin yıl sonundan önce yeniden fırlatma yapmayı beklediğini söyledi.

Blue Origin, ticari uzay uçuşu ve Ay keşfi alanında önemli bir oyuncu olma yarışında Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle rekabet ediyor.

Unitree'nin robotu büyük ilgi gördü

Unitree Robotics'in insansı robotu fuarın en ilgi gören unsuru oldu.

Robotik alanındaki son gelişmeleri görmek isteyen ziyaretçiler onu görmek için kuyruklar oluşturdu.

Şirket, insanların makinelerle konuşma yerine bilişsel sinyaller aracılığıyla etkileşim kurmasını sağlayan bir teknoloji sergiledi.

Robot, elektroensefalogram (EEG) bulunan bir kafa bandı aracılığıyla beyin faaliyetlerinden üretilen komutlara yanıt verdi.

Testte, kafa derisine temas eden elektrot adı verilen küçük metal parçalar kullanılıyor.

Bu gösterim, gelecekte insanlar ve makinelerin birlikte nasıl çalışabileceğine dair bir fikir sundu.

Ayrıca bu yılki etkinliğin daha geniş bir eğilimini de yansıttı: Yapay zekanın sohbet botlarının ötesine geçerek fiziksel dünyaya taşınması.

Şirketler, sağlık, üretim ve hizmet sektörlerinde insanlarla birlikte çalışabilecek makineler geliştirmek için yarışırken, insansı robotlar giderek gerçeğe dönüşüyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .