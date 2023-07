Beko FitFry Ankastre Buhar Destekli Fırın İncelemesi

Mutfakta hem fırın hem de Fryer özelliklerini bir arada kullanmanızı sağlayan Beko FitFry Ankastre Buhar Destekli Fırın inceleme videosu ile birlikteyiz.

Beko FitFry inceleme

Beko'nun yeni Fit Fry teknolojisine sahip ankastre fırını, su deposu ve 2'si bir arada özelliklerine sahiptir. Özel tasarımlı delikli tepsi sayesinde yiyecekler çıtır hale getirilir ve sadece 1 kaşık yağ kullanarak sağlıklı dışı çıtır içi yumuşak kızartma yapabilirsiniz. Yenilenen fan sistemi ve iç tasarımı sayesinde kapağı açmadan sıcak hava homojen bir şekilde fırının içinde dağılır. Buhar destekli pişirme teknolojisi 3 adımda hızlıca hazırlanabilir.

Fırın et ve tavuk yemeklerini suyunu kaybetmeden pişirirken, hamur işlerinin dışı çıtır ve içi yumuşak kalmasını sağlar. Fırının büyük iç hacmi 72 litre ve A+ enerji seviyesindedir. Plastik, alüminyum veya bakalit saç kullanılmamıştır. Özel tasarım delikli paslanmaz çelik tepsi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fırın siyah, beyaz ve gri renk seçenekleriyle sunulmaktadır.

• Beko FitFry teknolojisi: Fırın, içindeki homojen ısı dağılımı sayesinde ekstra enerji harcamadan çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle sağlıklı ve lezzetli kızartmalar yapmanızı sağlar. Aynı anda iki farklı çeşit kızartma yapabilme özelliği sayesinde airfryer'a kıyasla daha fazla kişiye tek seferde kızartma yapabilme avantajı sunar.

• AeroPerfect motor teknolojisi: Yenilenen fan sistemi ve iç tasarımı sayesinde fırın içerisindeki sıcak hava kusursuz bir şekilde dağılır. Bu özellik %40 daha homojen pişirme sağlar ve her seferinde aynı sonucu almanızı sağlar.

• Buharlı temizleme özelliği: Fırının katalitik yüzey kaplaması yağ artıklarını emerek görüntü kirliliğine ve kötü kokulara neden olan unsurları ortadan kaldırır. Bu özellik sayesinde zahmetsiz bir fırın temizliği sağlanır.

• SteamAssisted Buhar Destekli Pişirme: Buhar destekli pişirme teknolojisi, fırın kapağını açmanıza gerek kalmadan su eklenerek buhar oluşumunu sağlar. Bu sayede et yemekleri suyunu kaybetmeden daha yumuşak ve tandır kıvamında pişirilir.

• Et probu: Hassas et pişirmesi için kullanılan bu özellik, uzun ince sensörlü bir uca sahiptir ve etin iç sıcaklığını ölçerek mükemmel et kızartması yapmanızı sağlar.

• Bu fırın, kullanıcılara geniş bir yelpazede pişirme seçenekleri sunan 15 farklı fonksiyon ile donatılmıştır. Bu fonksiyonlar arasında sulu yemekler, kızartmalar, hamur işleri, buz çözme, buharlı temizleme, sıcak tutma, düşük sıcaklıkta pişirme, yüksek sıcaklık fonksiyonu, elektroturbo (fan destekli pişirme), pizza pişirme, buhar destekli pişirme ve daha fazlası yer almaktadır.

• Fırında aynı anda tat ve koku karıştırmadan 3 farklı yemeği pişirmek mümkündür. Autobake özelliği, pişen yemeklerin fırın camından görülebilmesini sağlar, böylece pişme sürecini kontrol etmek kolaylaşır. Fırın, katalitik yan duvarlara sahiptir, bu da temizliği kolaylaştırır. Ayrıca, fırın tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilir, bu da kullanıcıya ekstra bir kolaylık sağlar.

• Beko Ankastre Buhar Destekli Fırın, A++ enerji seviyesine sahip olduğu için enerji tasarrufu sağlar. Bu özellikle kişi sayısı arttıkça kazanılan zaman vurgulanabilir.