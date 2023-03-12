Beklenen an geldi: Togg bu hafta satışa çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan son açıklamaya göre Togg, bu hafta satışa çıkıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, geçtiğimiz aylarda düzenlenen lansman ile ilk kez karşımıza çıktı. Bugün ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta satışa çıkacağını açıkladı.

Togg bu hafta satışa çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bugün MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada söz alan Kacır, Togg otomobilin bu hafta satışa çıkacağını açıkladı.

Kacır, konuşmasında "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde milletimizle buluşuyor olacak" dedi. Ayrıca Togg'un otonom sürüş yazılımlarının yerli şirketler tarafından geliştirildiğini vurgulayarak, bu teknolojilerin diğer ülkelere de ihraç edileceğini sözlerine ekledi.

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Togg satış süreci nasıl olacak?

Togg, resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş alacak ve yapılan son açıklamaya göre bu hafta içerisinde başlayacak. Mart ayı sonunda teslimatlar başlayacak ve yıl sonuna kadar 20 bin adet üretilip teslim edilecek.

Togg otomobillerin net fiyatı henüz belli değil. Fakat yakın zamanda kurucu ortaklardan Tuncay Özilhan tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa sunulacak ilk model 900 bin TL civarında olacak.

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