Haberler

Bayraktar TB2 SİHA, Edirne’de Trakya Keşif Fest'te Sergilendi

Bayraktar TB2 SİHA, Edirne’de Trakya Keşif Fest'te Sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Trakya Keşif Festivali'nde savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sergilendi. Festivalde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri ve yerli üretim ile gurur duyma teması ön plana çıktı.

Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) Edirne'deki Trakya Keşif Fest'te sergilendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

Öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan festivalde sergilenen Bayraktar TB2 ilgi gördü.

Katılımcılar, Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

TÜ öğrencisi Salih Yıldız, AA muhabirine, Bayraktar TB2'yi yakından görme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Savunma sanayisine yapılan yatırımlarla gururlandıklarını belirten Yıldız, "Artık kendi SİHA'larımızı üretiyoruz. Bu konuda İsrail'i geçmiş olmanın sevinci var içimde. Önceden Türkiye'de oradan alıyordu, artık kendi SİHA'mızı üretip, dünyaya ihraç etmemiz çok güzel bir durum." dedi.

Eren Fırtınoğlu ise festivalde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünün görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda büyük teknolojik atılımlar yaptığını dile getiren Fırtınoğlu, "Bayraktar TB2 beklediğimden daha büyük. Çok başarılı, çok gurur duyuyorum. Ülkemiz için çok büyük bir adım. Bütün dünya tarafından bilinen bir SİHA." diye konuştu.

Bayraktar TB2'nin teknolojik donanımları

Bayraktar TB2 sahip olduğu üstün özelliklerle kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

Bayraktar TB2'nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.

Dört adede kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Teknoloji
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
title