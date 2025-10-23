Bayraktar TB2 SİHA, Edirne’de Trakya Keşif Fest'te Sergilendi

Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) Edirne'deki Trakya Keşif Fest'te sergilendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

Öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan festivalde sergilenen Bayraktar TB2 ilgi gördü.

Katılımcılar, Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

TÜ öğrencisi Salih Yıldız, AA muhabirine, Bayraktar TB2'yi yakından görme fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Savunma sanayisine yapılan yatırımlarla gururlandıklarını belirten Yıldız, "Artık kendi SİHA'larımızı üretiyoruz. Bu konuda İsrail'i geçmiş olmanın sevinci var içimde. Önceden Türkiye'de oradan alıyordu, artık kendi SİHA'mızı üretip, dünyaya ihraç etmemiz çok güzel bir durum." dedi.

Eren Fırtınoğlu ise festivalde Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünün görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda büyük teknolojik atılımlar yaptığını dile getiren Fırtınoğlu, "Bayraktar TB2 beklediğimden daha büyük. Çok başarılı, çok gurur duyuyorum. Ülkemiz için çok büyük bir adım. Bütün dünya tarafından bilinen bir SİHA." diye konuştu.

Bayraktar TB2'nin teknolojik donanımları

Bayraktar TB2 sahip olduğu üstün özelliklerle kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

Bayraktar TB2'nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.

Dört adede kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.