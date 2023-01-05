Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek mi?

Baykar tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı-MİUS Bayraktar Kızılelma geçtiğimiz aralık ayında önce yerden teker kesti sonra da ilk uçuşu gerçekleştirdi. Tabii prototip ilerledikçe akıllarda biriken sorular da artıyor. Örneğin Bayraktar Kızılelma, ihraç edilmesi halinde Türkiye'ye karşı kullanılabilecek mi? İşte detaylar…

Bayraktar Kızılelma, TB2 ve Akıncı Türkiye'ye karşı kullanılabilir mi?

Türkiye uzun yıllar boyunca yurt dışından tedarik ettiği savaş gemileri ve uçaklarında edindiği tecrübeler sayesinde yazılımın kendine ait olmasının ne kadar önemli olduğunu anladı. Zira bu araçları satın alsanız da tam anlamıyla özgürce kullanamıyorsunuz.

Bunun en büyük örneğini 1992'deki NATO tatbikatı sırasında gördük. ABD'nin USS Saratoga isimli uçak gemisi Türkiye'nin Muavenet ve Kılıçalipaşa gemilerini ve de İspanyol Numancia gemisini hedef alarak füze ateşledi.

Kızılelma, ilk füzeyi ne zaman atacağını açıkladı!

Olayın kasten yapıldığına dair herhangi bir emare olmasa da bu yazılımın müttefikleri hedef alması ve 6 farklı kişinin kontrolünden geçmeden ve komutanın anahtarlı onayı olmadan hedefe kilitlenerek füze ateşlemesi mümkün değil.

Tabii tatbikat sırasında ateş açılan Türk gemileri kendini korumak istemiş olsa da yazılım ABD gemilerine kitlenmesine izin vermediği için çaresiz kaldı. Benzer bir durum havada yaşanmış olsaydı F-16'ların ABD uçaklarına radar kilidi atamadığını görecektik.

Türkiye de artık müttefiklerine İHA, SİHA, helikopter, gemi ve zırhlı-paletli gibi birçok gelişmiş araç satacak kadar gelişti. Fakat akıllarda bunların bir gün bize karşı kullanılıp kullanılamayacağına yönelik sorular mevcuttu. Nitekim Baykar CTO'u Selçuk Bayraktar, satılan ürünlerin yazılım kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Yani Türkiye istemediği sürece bu araçlar yerden havalanamaz.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bunlar yüksek teknoloji cihazı. Bunların hepsi ileri teknoloji yazılımlarla donatılıyor. Bu yazılımlara da sadece teknolojiyi geliştirenler hükmedebiliyor."

Bayraktar Kızılelma özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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