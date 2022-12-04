Bayraktar Kızılelma, tekerini yerden kesti!

Baykar tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma kısa süreliğine de olsa havalandı!

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından peş peşe atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin 2021 yılı ihracat rekoru geçildi ve 4 milyar dolar bandı hedeflendi. Tek başına 1 milyar dolar seviyesine ulaşan Baykar ise yatırımlara devam ediyor. Son olarak Bayraktar Kızılelma tekeri yerden keserek kısa süreliğine havalandı.

Bayraktar Kızılelma kanatları üzerinde durdu!

Yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma test faaliyetlerine devam ediyor. İlk olarak motor çalıştırmalarını, ardından pist ve taksi denemelerini gördük. Bugün ise ilk kez kanatları üzerinde durabileceğini gösterdi.

Test gereği yalnızca kalkış denemesi yapıldığı için resmi olarak ilk uçuşunu gerçekleştirmiş sayılmıyor. Fakat bir süre tüm tekerler yerden kesildi ve kanatları üzerinde küçük manevralar ile dengede kalarak havada kalmayı, yani uçmayı başardı.

Bayraktar Kızılelma piste çıktı! İlk uçuş tarihi

Bu da bizlere planlanan takvimin gecikme olmadan uygulanacağını söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde ilk uçuşunu görmeyi bekliyoruz. Hatta silah entegrasyonlu bir şekilde kalkış denemelerini de hemen ardından gerçekleştirebilirler.

Bayraktar Kızılelma özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş ve kalkış- seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı ile uyumlu

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