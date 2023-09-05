Bayraktar Kızılelma'nın Kilogram Fiyatı Açıklandı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi olan Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının kilogram fiyatı 10 bin dolar olarak açıklandı. Uçağın satış fiyatı ise 85 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin ürünü olarak üretilen Bayraktar Kızıelma ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili en çok merak edilen konulardan biriyse uçağın satış fiyatıyla ilgiliydi. Bu konuda son çıkan haberlere bakıldığındaysa Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının bir kilosunun ne kadara satılabileceği açıklandı. İşte "Bayraktar Kızılelma ne kadar?" sorusunun cevabı…

Bayraktar Kızılelma ne kadar? İşte detaylar…

Gelen son bilgilere göre basit bir hesaplama yapılması adına Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının bir kilogramının satış fiyatı 10 bin dolar olarak açıklandı. "Elma mı bu kardeşim nasıl kilogram hesabı?" diye bir soru aklınızdan geçtiyse hemen yanıtlayalım bu tarz araçlarda bazen satış fiyatı kilograma bölerek daha az karışık hesaplar elde ediliyor. Bu sebeple uçağın kilogram başına 10 bin dolar satış fiyatı olduğu belirtildi.

Peki uçağın satış fiyatı ne kadar? Yani Bayraktar Kızılelma ne kadar? Kilogram başına 10 bin dolar olarak satış fiyatı belirtilen Bayraktar Kızıelma'nın azami kalkış ağırlığı 8.5 ton. Yani 8 bin 500 kilogram. Bu da 10 bin çarpı 8 bin 500 olarak hesaplandığında yaklaşık olarak bir Bayraktar Kızılelma'nın 85 milyon TL satış fiyatının olduğu anlamına gelir. Kısa bir hesapla 3 adet Bayraktar Kızılelma'nın satılması ile tarım ülkesi Türkiye'nin elma ihracatından elde edilen gelir ile eşit döviz getirisi sağlamakta.

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Fakat burada bir tezatlıkta bulunmakta. Geçmişte Bayraktar Kızılelma ile ilgili olarak açıklanan satış fiyatı hesaplarında bir adet Kızılelma'nın 20 milyon dolar civarında satılması bekleniyordu. Ancak açıklanan son verilere bakıldığında yapılan hesaptan 4 kat fazla bir satış fiyatının ortaya çıktığı görülüyor. Tabi bu fiyat alıcıdan alıcıya değişmekte ülkeler arasındaki çıkar ilişkilerine göre satış fiyatlarında ciddi farklılıklar gözükebilir.

Burada önemli olan husus Türkiye'nin 15-20 milyon dolar arasında bir maliyetle ürettiği insansız savaş uçağını 85 milyon dolar fiyat ile satabilecek olması. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bayraktar Kızılelma ne kadar sorusuna verilen cevap doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın…