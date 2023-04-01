Bayraktar AKINCI, İHA-230 atış testi yapıldı!

BAYKAR'dan yeni bir paylaşım geldi. Paylaşımda AKINCI İHA-230 testi yer aldı. İşte test ve paylaşımla ilgili detaylar...

İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren AKINCI SİHA'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımında AKINCI İHA-230 Süpersonik Füzesi atış testi gerçekleştirildiği bildirildi. ROKETSAN resmi Twitter hesabınında etiketlendiği paylaşımda test sonucunun başarılı olduğu bildirildi. İşte bahsi geçen atış testi ve yapılan paylaşım hakkındaki detaylar…

İHA-230 Süpersonik Füzesi Atış Testi

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olan BAYKAR Twitter hesabından yeni bir gönderi yayınladı. Paylaşılan gönderideki başrol oyuncusu ise AKINCI idi. Yapılan paylaşımda AKINCI üzerinden yapılan İHA-230 Süpersonik Füzesi Atış Testi görüntüleri yer alıyor.

Bayraktar #AKINCI ??????#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi ?? Tekirdağ / Çorlu ?? ?? Sinop / Karadeniz ?? ?? Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km ?? Tekirdağ / Çorlu ??#BAYKAR ?? @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm — BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023

Tekirdağ Çorlu'dan kalkış yapan Bayraktar AKINCI kendisinden 140 km ötede bulunan Karadeniz'in Sinop açıklarında önceden belirlene bölgeyi hedefliyor. ROKETSAN tarafından üretilen İHA-230 Süpersonik Füzesi ve AKINCI'nın becerilerinin birleşmesi ile 140 km menzildeki hedef başarıyla imha ediliyor. Konuyla alakalı detaylar ve test videoları da BAYKAR sosyal medya ekibi tarafından BAYKAR resmi Twitter hesaplarında paylaşılıyor.

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ROKETSAN İHA-230 Süpersonik Füzesi özellikleri

Havadan atışla karadaki ve denizdeki hedefleri vurabilen İHA-230 aslında ROKETSAN ailesinden TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füze üzerinden geliştirilmiştir. İHA-230 150 ve üzeri kilometre menzile sahiptir. Yapılan ilk test ise paylaşımda da görüldüğü gibi 140 km üzerinden yapıldı.

İHA-230 belirlenen menzil sınırları içerisinde istenilen mesafeye göre ayarlanabilmektedir. 150 kilometre menzile sahip olan füze farklı menzillerde farklı etkiler yaratmaktadır. Standart halinde parçacık etkili başlığa sahip olan füze istenildiğinde zırh delici başlık veya termobarik (yanıcı füze tipi, alev topu atmak gibi düşünebilirsiniz) başlık takılabiliyor.

İHA-230 Süpersonik Füzesi hedeflerini nasıl buluyor?

Aslında füze ateşlendikten sonra bir süre serbest düşüş hareketi yapıyor. Bu esnada otonom sistemleri halihazırda çalışıyor. Bu düşüş sırasında İHA-230 hedefine gideceği en iyi rotayı belirleyerek yerden mesafesini ayarlıyor. Optimum seviyeye ulaşan füzenin otonom sistemleri katı yakıtlı motoru devreye sokuyor ve füze hedefine doğru yol almaya başlıyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce AKINCI ve İHA-230 diğer ülkeler için caydırıcı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!