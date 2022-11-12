Batman hayranları üzgün! Sevilen oyuncu hayatını kaybetti

DC ve sinema dünyası için oldukça önemli bir isim hayatını kaybetti. 1990'ların Batman karakterine ses veren Kevin Conroy, 66 yaşında öldü. Oyuncunun ajansı ve ailesi tarafından doğrulanan açıklamaya göre, Conroy'un bir süredir kanserle boğuştuğu ifade edildi.

'Efsane Batman' Kevin Conroy 66 yaşında öldü

1990'lı yılların efsane Batman'i olarak bilinen Kevin Conroy, aramızdan ayrıldı. Batman: The Animated Series ve Arkham video oyun serisinde Batman'i seslendirmesiyle tanınıyordu. Ayrıca DC Animated Universe'deki birçok yapımda Batman karakterine can verdi.

ABD doğumlu ünlü oyuncu, kariyerine 1984'te Hamlet oynarak başladı. Dynasty, Another World ve Cheers gibi TV dizilerinde yan rollerde yer aldı. Kariyerinin en önemli noktasına ise 1992'de başlayan Batman: The Animated Series ile ulaştı.

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1992-1995 arasında devam eden The Animated Series'ten sonra birçok DC filminde Batman seslendirmesi yaptı. DC'nin devam yapımları olan Batman Beyond, Justice League ve Justice League Unlimited'da boy gösterdi.

Mask of the Phantasm gibi birkaç animasyon filminde Batman'i oynadı. Oyun dünyasında ise Arkham video oyunları serisinin arkasındaki ses oldu. Conroy'un ölümüyle ilgili olarak hem sinema hem de oyun sektöründeki birçok isim üzüntülerini bildirdi.

pic.twitter.com/yq6EbYp47G — Paul_Dini (@Paul_Dini) November 11, 2022

Günümüzde ise Batman karakteri en çok Robert Pattinson ile anılıyor. Hatta Pattinson, 4 Mart tarihinde beyaz perdeye sunulan The Batman ile olumlu yorumlar aldı. 2022'nin şu ana kadar ki en iyi açılışını yapan yapım, 100 milyon doları aşan ikinci film oldu.

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