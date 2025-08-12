Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Son dönemlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video, 23 yaşındaki balina eğitmeni Jessica Radcliffe'in bir katil balina tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini iddia ediyordu. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda bu videonun ve fotoğrafların yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğu anlaşıldı.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan videolarda, 23 yaşındaki balina eğitmeni Jessica Radcliffe'in "Pacific Blue Marine Park"ta bir katil balina tarafından canlı gösteri sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Videolar TikTok, X ve Facebook gibi platformlarda büyük ilgi gördü ve milyonlarca kez izlendi.

Ancak, yapılan incelemelerde bu videoların ve fotoğrafların yapay zeka (AI) teknolojisiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. Yani, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gerçek bir olayı yansıtmıyor. Jessica Radcliffe'in gerçekten katil balina tarafından öldüğü resmi olarak doğrulanmadı ve "Pacific Blue Marine Park" yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı.

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan bu tür sahte videoların hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, sosyal medya kullanıcılarını bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Sonuç olarak, Jessica Radcliffe'in katil balina tarafından öldüğü yönündeki videoların gerçek olmadığı, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş kurgusal içerikler olduğu anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bu tür haberlerde temkinli davranması önemlidir.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
bu olay bazı haberleri tartışmalı duruma getirir kin,öfke ile yapılan suçlama vebal getirir o yüzden belkide ayakkabı kutularında gerçekten ayakkabı vardı oğlum kutuları sıfırla yapay zekayla oluşturulmuş sahte bir haberdi tüikin yayınladığı enflasyon rakamlarıda sahte yapay zeka ürünü olabilir diplomalar hal hatır sormalar arkadaşlıklar hepsi sahte olabilir hatta biz bile gerçek değilde yapay zekayla yaratılmış hayal ürünü olabiliriz çünki hayat bu kadar saçma alamsız eziyet verici olmamalı

