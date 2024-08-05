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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gün içinde BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. İstediğimiz sonucu almış değiliz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

"INSTAGRAM KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değilizUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan bugün BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji

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Yorumlar (10)

Emre Ürker:

İnşallah alamazsın açılmaz

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Sogun Nn:

yürekten amin

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yanıt2
osman peler:

çok gerek değil uğraşmayın

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FA null:

yes be

25
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yanıtYanıtla
abdurrahman Şimşek:

TikTokıda yapsanız ne güzel olurdu

18
6
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Noldu dayım kızlar yüzüne bakmayınca moralin mi bozuldu

yanıt1
yanıt0
Savas Ozturk:

Muz cumhuriyetinden beklenilen hareketler

6
4
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Ömer Özcan:

ne olucak bizim bu halimiz ya

6
1
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Sefa Simsek:

Bir sosyal medya platformu bi ülke için ne kadar önemli onu öğrenmiş olduk

0
0
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Güven önemlş:

hepsi onların hepsi mi kapatılacak

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