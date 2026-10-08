Bakan Kacır: 'Uzay aracımızı 2027’nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngörüyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade; bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da Salda Bilim Merkezi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi (AIC) çerçevesinde Türkiye'ye gelen astronotlarında katıldığı programda konuşan Bakan Kacır, "Burdur'da Salda Bilim Merkezi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen programa, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelen astronotlar da katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, merkez ve atölyede incelemelerde bulundu.

Açılış programında konuşan Bakan Kacır, Burdur'da açılışını gerçekleştirecekleri yatırımların; kente, gençlere ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerine başladı.

"TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerindeki rüştümüzü bir kez daha ispatladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde; Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirerek Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdinde olduklarını aktaran Kacır, "Bu anlayışla bilimi, teknolojiyi ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan bir kalkınma vizyonunu hayata geçirdik. Güçlü sanayi altyapımız ve büyüyen teknoloji ekosistemimizle, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil; küresel ölçekte ilham veren ve yön tayin eden bir Türkiye'yi inşa ettik. Bugün kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yla uydu teknolojilerindeki rüştümüzü bir kez daha ispatladık. Astronotlarımız Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği uzay bilim misyonlarıyla bilimsel araştırmalarımızı uzaya taşıdık" dedi.

"Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz"

"2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kacır, "Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade; bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kacır, pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine nazaran 10-15 yaş genç bir nüfusa sahip olduklarına dikkati çekerek, bunun Türkiye Yüzyılı'nda küresel düzeyde hak ettiği mertebeye taşıma yolculuğundaki en güçlü dayanak olduğunu kaydetti. Kacır, "Yeter ki bu cevheri bilimle, teknolojiyle ve girişimcilik ruhuyla buluşturalım; Yeter ki yılmadan, pes etmeden hayallerinin peşinde koşan, bu ülke için alın ve akıl terini esirgemeyen gençlerimizin önünü açalım, fikirlerini hayata geçirecek imkanları kendilerine sunalım. İşte bu anlayışla 2018'den bu yana dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'leri düzenliyoruz. Her yıl kat kat artan ilgiyle düzenlediğimiz ve adeta bir milli teknoloji seferberliğine dönüşen TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimize teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açtık. Binlerce teknoloji girişiminin ülkemizde doğmasına öncülük ettik. 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençlerimizi erken yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Robotik kodlamadan tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi teknoloji alanını kapsayan 36 aylık ücretsiz eğitim sunuyoruz.

Sektör Kampüste Programı ile üniversite öğrencilerimizi; blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm ve kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar 44 bilim merkezini, bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla gençlerin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduklarını aktaran Bakan Kacır, Bu merkezlerde 22,5 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduklarını söyledi.

"Salda'daki bilimsel faaliyetler, Marsta yürütülen çalışmaların yol haritasına özgün katkılar sunmakta"

Burdur Salda'da, bilim merkezlerinin 45'incisini hizmete sunuyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kacır, "Salda, beyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla hayranlık uyandıran, bilimsel değeriyle de dünyada özel bir yere sahip olan eşsiz bir tabiat hazinesi. Salda, Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlik gösteren jeolojik oluşumları ve barındırdığı karbonat mineralleriyle, Kızıl Gezegen'in geçmişini ve olası yaşam izlerini araştırmak için doğal bir laboratuvar niteliğinde. Bu yönüyle uzay araştırmacılarının ilgi odağı olan Salda'daki bilimsel faaliyetler, Marsta yürütülen çalışmaların yol haritasına özgün katkılar sunmakta. İşte böylesine eşsiz bir mekanda hayata geçirdiğimiz bilim merkezi projesiyle, Salda'nın bilimsel potansiyelini çok daha geniş kesimlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

"Onlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamışlardı. Biz de onları Salda'da buluşturduk"

77. Uluslararası Uzay Kongresi ile ilgili de konuşan Bakan Kacır, "Küresel uzay ekosistemi ülkemizde buluştu. 111 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan ve tarihinde ilk kez ülkemizde düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'nin küresel uzay ekosisteminde artık söz sahibi bir aktör olduğunun tescili niteliğindedir. Kongre vesilesiyle; bilim insanları, astronotlar, uzay ajansları ve teknoloji şirketlerinin temsilcileri Antalya'da uzayın geleceğini birlikte değerlendiriyor, yeni iş birliklerinin temellerini atıyor. Kongre kapsamında gençlerimize özel bir yer ayırdığımız "Future Space-Geleceğin Uzayı" alanında girişimlerimizi ve TEKNOFEST şampiyonlarımızın projelerini, dünya sahnesine taşıyoruz. 9 Ekim'de düzenleyeceğimiz Halk Günü'nde kongremizin kapılarını milletimize açacak, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşmasına imkan sağlayacağız" dedi.

Kongreyi bu yıl çok daha özel kılan bir başka unsurun aralarında Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından astronotların, gençlerle bir araya gelmesi olduğunu ifade eden Kacır, "Gençlerimiz, uzay yolculuklarının heyecanını bizzat astronotlardan dinleme, onlarla tanışma ve merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı elde ediyor. Bugün Uzaydan Dünya'ya bakmış, yörüngede aylarca yaşamış, insanlığın keşif yolculuğuna değerli katkılar sunmuş astronotları, Mars'ın yeryüzündeki ikizi olarak anılan Salda'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onlar Salda'yı uzaydan fotoğraflamışlardı. Biz de onları Salda'da buluşturduk" dedi.

"Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve üretimin yüzyılı yapacak hedefler doğrultusunda ilerlediklerini de sözlerine ekleyen Bakan Kacır, şunları söyledi: "İMECE ve TÜRKSAT 6A; Türk Astronot ve Bilim Misyonu, Ay Programımız; uzay limanımız, uzay teknoparkımız ve IAC 2026 Hepsi bu toprakların evlatlarının hiçbir hayalden "Bu, başka milletlerin çocuklarına ancak nasip olur" diyerek vazgeçmek zorunda olmadığı bir Türkiye'nin göstergesidir. Her biri, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine kendi insanının emeği, aklı ve azmiyle kararlılıkla ilerlediğinin ispatıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve üretimin yüzyılı yapacak; Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı