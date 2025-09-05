Bağcılar Belediyesi'nden 3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi Projesine Önemli Destek

BAĞCILAR Belediyesi'nin geliştirdiği '3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi' projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2025 Yılı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında yüzde 90 oranında mali destek kazandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2025 Yılı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı sonuçları açıklandı. 125 başvuru arasından yalnızca 23 projenin destek almaya hak kazandığı programda, Bağcılar Belediyesi de büyük bir başarıya imza attı. Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin iş birliğiyle geliştirdiği '3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi' projesiyle yüzde 90 oranında mali destek kazandı.

Proje kapsamında yapay zeka, LIDAR ve yönetim bilgi sistemleri gibi ileri teknolojiler kullanılarak Bağcılar'ın güncel yapı stoku envanteri çıkarılacak. Bu sayede yapı planlama ve denetim süreçleri geliştirilecek, çevresel ve mekansal veriler düzenli olarak toplanacak. Pilot modelleme ve senaryo simülasyonları aracılığıyla elde edilecek veriler ışığında ise ilçenin Yapay Zeka Destekli Dijital Şehir İkizi oluşturulacak.

BİRÇOK ALANDA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Geliştirilecek bu sistem, afet ve risk yönetimi, kentsel dönüşüm, yapı denetimi, çevresel izleme ve ulaşım gibi kritik alanlarda yapay zekA teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak. Proje tamamlandığında ortaya çıkacak üç boyutlu şehir ikizi, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla Bağcılar Belediyesi'nin kurumsal internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

Projenin mali destek kazanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi projemiz sayesinde vatandaşların kendi yaşam alanlarıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmesi ve daha güvenli, planlı ve yaşanabilir bir çevrede yaşam imkanına kavuşması sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.