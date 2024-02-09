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Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekip bugün Dünya'ya iniyor! Doktorlar karşılayacak, bir süre karantinada kalacaklar

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 mürettebatının bugün Florida Daytona Beach'e iniş yapması bekleniyor. TSİ 16.30 sıralarında gerçekleşecek iniş sonrası gemiye alınacak ekibin ilk muayeneleri yapılacak. Mürettebat bir süre de karantinada kalacak.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı, bugün TSİ 16.30 sıralarında Florida Daytona Beach'e inecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün bugün ABD yerel saatiyle 08.30'dan sonra (TSİ 16.30) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.

BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

İnişin gerçekleşmesinin ardından her mürettebat 2-3 dakikada çıkartılıp kurtarma botuna alınıyor. Botta doktorlar ve mürettebat bulunuyor. Mürettebat gemiye alındıktan sonra ilk muayeneleri yapılacak ve buradan da Houston'a götürülecek. Houston'da daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu

CANLI YAYIN 15.25'TE

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor. Daytona Beach bölgesinde okyanusa TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da TSİ 15.25'te başlayacak.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan; Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdi.

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekip bugün Dünya'ya iniyor! Doktorlar karşılayacak, bir süre karantinada kalacaklarAlper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı 13 bilimsel deney

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

Kaynak: AA / Teknoloji

Alper Gezeravcı Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (15)

Merdan:

55 milyon dolara çağ atladık. Ekonomimiz şahlanacak.

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Fatih :

ERŞEY ÇAĞ ATLARDA ŞU CAHİLLİĞİN ÖYLECE KALIR.

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Erhan Sarac:

Hoş geldin turist Ömer ,

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ARSLANOĞLU Hakan:

Alper Gezeravcı uzayda ufak toplarla deney yaptı. yer çekiminin olmadığını, topun havada dolaştığını gösterdi bizlere. sosyal medya da videosu var.

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Doğrucu:

Vay be astın buluşu bu ???? 100 yil önce bilinen şeyleri 100 yil sonra bir ilkmiş gibi görmek koyunlara özel olsa

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mehmet:

evet onun sayesinde artık uzayda ne var ne yok öğrenmiş oldum :))

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ömer:

paralar havaya uçtu kimin parası acaba

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Bir garip yolcu:

Cemre bugun suya düşecek

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Bişey Söylicem:

55 milyon harcanmamış olsaydı benim cebimde fazla para olmayacaktı o yüzden sıkıntı yok sakin olun

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Bişey Söylicem:

55 milyon harcanmamış olsaydı benim cebimde fazla para olmayacaktı şimdi, o yüzden sıkıntı yok sakin olun :)

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