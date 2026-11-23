Atatürk Üniversitesi, Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'ın 67 yıl önce 1959 yılında üniversitede verdiği "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?" konferansından yıllar sonra kendi yapay zeka platformu AtaZeka'yı geliştirdi.

Yapay zeka kavramının dünyada yeni filizlendiği 1958-1959 akademik yılında Atatürk Üniversitesi'nde konferans veren Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, yaklaşık 67 yıl önce 1959 yılında kitaplaştırılan çalışmasında makinelerin hesaplama hızına rağmen insan beynindeki estetik duygu ve özgür iradeye sahip olamayacağını belirterek yapay zekanın sınırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Aradan geçen yılların ardından üniversite bünyesinde geliştirilen AtaZeka, kurumun kendi bilgi ve belgelerinden beslenen yerli bir yapay zeka platformu olarak hayata geçirildi. Yaklaşık 50 teknik personelin bilgi ve tecrübesinden yararlanılarak bir yılda geliştirilen platform, üniversite mensupları ve personelinin kullanımına sunulurken öğrenciler için de çalışmalar yürütülüyor.

10 bin sunuculuk veri merkezi yatırımı

Yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu donanımları karşılamak amacıyla Atatürk Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 10 bin sunuculuk veri merkezi yatırımı gerçekleştiriliyor. Kurulum ve donanım satın alım süreçleri devam eden merkezle AtaZeka'nın önce öğrencilere, ardından ülke genelinde kullanıma açılması hedefleniyor.

Görsel ve video üretimi, kitap yazımı, akademik araştırma, çeviri, simultane çeviri ve yazılım geliştirme gibi özelliklere sahip AtaZeka, agentic yapay zeka görevlerini de yerine getirebiliyor. Bilgisayarlara entegre edildiğinde kullanıcıların verdiği görevleri gerçekleştirebilen platform, üniversitenin farklı sistemlerinde de kullanılıyor.

Kampüs kameralarından anlamlı veriler elde ediyor

Üniversitenin güvenlik kameralarına entegre edilen AtaZeka, görüntüler üzerinden kişi sayısı, kıyafet, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor. Plaka ve araç tanıma özelliklerine de sahip sistemle kampüsün uçtan uca akıllı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

"Makine düşünebilir mi" sorusunun cevabı AtaZeka oldu

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Aydın, AtaZeka'nın kurumun kendi bilgi ve belgelerinden beslenen yerli bir yapay zeka platformu olarak geliştirildiğini belirterek, "Prof. Dr. Cahit Arf hocamızın 1959 yılında üniversitemizde verdiği konferansta dile getirdiği 'Makine düşünebilir mi?' sorusuna aradığımız cevabın bir sonucu olarak AtaZeka ortaya çıktı. Malum, yapay zeka çok popüler ve her yerde kullanılıyor. Yalnız yapay zekanın getirdiği çeşitli riskler de var. Biz bu riskleri göz önünde bulundurarak kurum içerisinde yerli imkanlarla çalışan, tamamen kurumun bilgisinden beslenen bir yapay zeka geliştirilebilir mi sorusuyla yola çıkarak AtaZeka platformunu geliştirdik" dedi.

"Yaklaşık 10 bin sunuculuk bir veri merkezi yatırımımız bulunuyor"

AtaZeka'nın yaklaşık 50 teknik personelin bilgi ve tecrübesinden yararlanılarak geliştirildiğini ve mevcut durumda üniversite mensupları ile personelinin kullanımına sunulduğunu ifade eden Aydın, "Bu noktada kurumumuzda yaklaşık 50 teknik personelimiz var. AtaZeka platformu, bu teknik personelin önemli bir kısmının bilgi ve tecrübesini kullanarak geliştirdiği bir platform. Kurum içerisindeki belgeleri işleyebilen, analiz edebilen, bunlardan veriler üretebilen ve kurum personeline güvenilir kaynaklardan bilgiler sunabilen bir sistem. AtaZeka'yı şu anda tüm mensuplarımız ve personelimiz kullanabiliyor. Öğrencilerimize de açma yönünde çalışmalarımız var. Yapay zeka sistemleri büyük ve güçlü donanımlar kullanıyor. Bu noktada büyük bir veri merkezi yatırımımız da var. Yaklaşık 10 bin sunuculuk bir veri merkezi yatırımımız bulunuyor. Kurulum aşaması devam ediyor. Satın alım süreçleri de sürüyor. Kurduğumuz veri merkezi ve temin edeceğimiz donanımlarla AtaZeka'yı hem öğrencilerimize hem de belki tüm ülkemize açmayı istiyoruz" diye konuştu.

"Kampüsümüzü uçtan uca akıllandırabiliyoruz"

AtaZeka'nın görsel ve video üretiminden yazılım geliştirmeye kadar birçok özelliğe sahip olduğunu, üniversitenin güvenlik kameralarına da entegre edildiğini aktaran Aydın, "AtaZeka neler yapabiliyor? Alışık olduğumuz diğer yapay zeka sistemlerinde bulunan görsel ve video üretme, kitap yazma, akademik veri tabanlarında ve güvenilir kaynaklarda arama yapabilme, çeviri, simultane çeviri, yazılım geliştirme ve agentic görevlerin tamamını gerçekleştirebiliyor. Bilgisayarınıza kurduğunuzda, bilgisayarınıza verdiğiniz görevlerin tamamını yerine getirebilir durumda. Aynı zamanda üniversitemizin çeşitli sistemlerine de entegre etmiş durumdayız. Kameralardaki görüntülerden anlamlı veriler çıkarabiliyor. Hangi kamerada kaç kişi bulunduğu, kişilerin ne giydiği, yaşları ve kadın-erkek ayrımı gibi analizleri yapay zeka otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Tüm kameralarımızda plaka ve araç tanıma gibi özellikleri de AtaZeka kullanabiliyor. Bu sayede kampüsümüzü uçtan uca akıllandırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı