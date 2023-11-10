Asus Türkiye, yeni ürünlerini tanıttı

Asus Türkiye, gerçekleştirdiği The Game For Big Kids etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlik, teknoloji dünyasının önde gelen içerik üreticilerini ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Peki hangi cihazlar ve ürünler tanıtıldı?

Asus, yeni ürünlerini tanıttı!

Asus Z790 Refresh Serisi Anakartlar

Asus, etkinlikte Intel WiFi 7 teknolojisine sahip yenilenen Z790 anakart modellerini tanıttı. Bu cihazlar, Intel Core 12. Nesil, 13. Nesil ve 14. Nesil yeni işlemcilere destek veriyor. PCIe 5.0 ve DDR5 bellek desteği ile gelişmiş bağlantı seçenekleri, performans ayarı olanakları ve verimli soğutma çözümleri sunuyor.

ROG Swift Pro PG248QP – Dünyanın İlk 540 Hz Oyuncu Monitörü

Profesyonel oyuncular için tasarlanan 24,1" FHD (1920 x 1080) ROG Swift Pro PG248QP oyuncu monitörü, 540 Hz yenileme hızıyla yeni bir rekora imza atıyor. NVIDIA G-SYNC işlemcisi ve ESS USB codec ile oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Asus'tan yeni kampanya: Notebook alana oyun hediye!

ROG Swift OLED PG49WCD

ROG Swift OLED PG49WCD oyuncu monitörü, 49 inç boyutundaki süper ultra geniş (5120 x 1440) 1800R QD-OLED paneli, 144 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle dikkat çekiyor. Özel soğutma bloğu ve grafen film ile performansı artırılırken, Akıllı KVM sayesinde kullanıcılar iki cihazı tek bir klavye ve mouse ile kontrol edebiliyor.

ProArt Display PA32UCR-K

İçerik üreticileri, video yapımcıları ve renkçiler için tasarlanan 32 inç 4K monitör, Mini LED arka aydınlatma teknolojisi ve Quantum-dot teknolojisiyle üstün renk doğruluğu sağlıyor.

ROG Matrix GeForce RTX 4090

ROG Matrix GeForce RTX 4090, sıvı metal termal arayüzü ile olağanüstü soğutma performansı sunan bir ekran kartı. Manyetik fanlar, RGB aydınlatma ve güçlü güç dağıtım sistemiyle dikkat çekiyor.

ROG Rapture GT-BE98

Dünyanın ilk WiFi 7 dört bant oyuncu router'ı olan ROG Rapture GT-BE98 Pro, 6 GHz bandındaki 320 MHz desteğiyle yüksek hızlarda kablosuz bağlantı imkanı sağlıyor. Oyuncular için geliştirilmiş özelliklere sahip olan bu router, WiFi 7 Z790 anakartlarla entegre çalışabiliyor.

ROG Azoth

ROG Azoth, 2 inç OLED paneli ve üç yönlü kontrol kolu ile öne çıkan özel bir klavye. Silikon conta ve PORON köpük içeren tasarımı, hafif yumuşak bir his ve etkileyici bir akustik sunuyor.

ROG Raikiri Pro

Raikiri Pro, geniş özelleştirme seçenekleri ve çok yönlü bağlantı imkanı sunan bir oyuncu kumandası. Bluetooth, 2.4 GHz RF ve kablolu USB-C bağlantı seçenekleriyle kullanılabiliyor.

ROG Strix Scope II 96 Wireless

ROG'un ilk kablosuz yüzde 96 klavyesi olan bu model, kullanım sırasında değiştirilebilen anahtarlara sahip. ROG SpeedNova kablosuz teknolojisi ve ROG Omni Receiver ile üç farklı bağlantı imkanı sunuyor.