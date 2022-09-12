ASUS'tan yeni bir çift ekranlı bilgisayar daha!

ASUS, dünyanın ilk 14,5 inç 2.8K 120Hz OLED dokunmatik paneline sahip, kompakt ve çift ekranlı yeni modeli Zenbook Pro 14 Duo OLED'i duyurdu. Büyük bir görsel çalışma alanı sunan yeni nesil ScreenPad Plus, kullanıcısına ekstra araç çubukları ve yardımcı uygulamalar için ikinci bir ekran sunarken, ana ekranda da görevlerini yürütebilme imkanı sunuyor.

ASUS Pen 2.0 gibi en yeni yüksek hassasiyetli kalemleri destekleyen ikinci dokunmatik ekran ise 12,7 inç.

UX8402, eğim mekanizması sayesinde ekranı 20 mm'ye kadar yükseltme ve 12 derece yatırabilme avantajı sunuyor. Bu da ekranlar arası kolay kullanım için ideal görüş açısını sunuyor.

Cihazın diğer en önemli özelliği ise performanstan ödün vermeden daha serin ve daha sessiz çalışabilmek için Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) soğutma teknolojisine sahip olması. 2022 model, önceki nesile göre yüzde 38 daha fazla hava akışı sağlayarak daha verimli bir soğutma vaadediyor.

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Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED özellikleri ve fiyatı

AAS Ultra özellikli ASUS ScreenPad Plus, ekranlar arası çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarını daha verimli hale getiren yeni ScreenXpert 3 yazılımı tarafından destekleniyor. Özelleştirilebilir yeni kontrol paneli uygulaması, kullanıcılara yaratıcı uygulamaların üzerinde hassas ve sezgisel bir kontrol imkanı sunuyor.

Fırça boyutunu, renk doygunluğunu kolayca değiştirmeye, katman opaklığını ayarlamaya ve çok daha fazlasına da olanak tanıyor. Kontrol Paneli şu anda Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro ve After Effects gibi çok yaygın olarak kullanılan üretim uygulamalarında çalışabiliyor.

Zenbook Pro 14 Duo OLED'in 14.5 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı 2,8K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Daha geniş bir görsel çalışma alanı için geniş 16: 10 en boy oranına sahip olan ana dokunmatik ekranı, Dolby Vision ve PANTONE sertifikalarına sahip.

VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası ise en karanlık sahnelerde bile gerçekçi ayrıntılar sunduğunu doğruluyor. DCI-P3 renk gamı, 120 Hz yenileme hızı ve 0,2 ms yanıt süresi oldukça dikkat çekiyor.

Tüm bunların yanı sıra TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan cihaz, daha düşük mavi ışık emisyonları yayarak ekran başındaki uzun mesaileri de konforlu hale getiriyor.

Intel Evo sertifikalı bilgisayara güç veren 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemci, 14 çekirdeğe sahip ve Turbo Boost ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 60 W maksimum TDP'si(termal tasarım gücü), CPU ağırlıklı görevlerde kullanıcıları için minimum bekleme süresi anlamına geliyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti karşımıza çıkıyor.

Asus bilgisayarın her zaman tam performansta çalışabilmesi için 97 adede kadar 3D kavisli kanatlı iki sessiz IceBlades fanı kullanan IceCool Plus soğutma sistemine yer veriyor. Fanlar işlemci ve ekran kartından gelen 8 mm'lik iki ısı borusunu soğuturken, yeni AAS Ultra mekanizmasının ekranı 20 mm kaldırabilmesiyle dışarıya yüzde 38 daha fazla sıcak hava veriyor.

Bu da CPU ve GPU'nun kısma olmadan 85 W'a kadar birleşik TDP'de çalışabilmesi anlamına geliyor. Depolama açısından da avantajlı olan yeni Zenbook ayrıca, 32 GB'a kadar RAM ve ultra hızlı 2 TB PCIe 4.0 x4 SSD ile geliyor.

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