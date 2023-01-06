Asus RTX 4070 Ti ekran kartlarını satışa sundu

ASUS, ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti ve TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti adlı ekran kartı modellerini Türkiye'de satışa sundu. Bu yüksek performanslı iki yeni ekran kartı, oyun sistemlerini yeni nesil ekran kartları ile tanıştırıyor.

Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti özellikleri

ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti serideki büyük modellere kıyasla daha küçük bir yapıda güçlü performans sunabilen bir ekran kartı. Model, kullanıcıların ROG Strix'ten beklentilerini karşılayacak tasarımı ve özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

3,15 yuva yer kaplayan kalınlık ve 336 mm uzunluk ile bu kart, MaxContact soğutma bloğunda hava akışı için son derece geniş yüzey alanına sahip. Serideki daha büyük modellerde yer alan yeni siber punk tasarım ve ultra sağlam yapı da korunuyor.

Kartta bir önceki nesilden ROG Strix GeForce RTX 3080 modeline kıyasla yüzde 31 daha fazla hava akışı sağlayan ve yüzde 56,3 daha yüksek statik basınç oluşturan üç adet yeni 11 kanatlı ASUS Eksen Teknolojili fan bulunuyor.

Yeni model tüm bunları daha düşük güç tüketimiyle ve yakın gürültü seviyesiyle başarıyor. Büyük havalandırmalı arka plaka yoğun hava akışı oluştururken 0 dB teknolojisi ise kartın hafif iş yüklerinde tamamen sessiz kalmasını sağlıyor.

Performans ve sessizlik modları arasında geçiş imkanı veren Dual BIOS anahtarı, PC kasa fanlarının bağlanabileceği iki adet FanConnect II başlığı ve Aura Sync uyumlu ARGB ışıklar gibi özellikler bu kartta da bulunuyor. Sağlam güç dağıtımı ve ASUS Auto-Extreme üretim süreciyle elde edilen kaliteli yapı sayesinde bu kart uzun yıllar kullanıcıların yanında olmaya hazır.

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Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti neler sunuyor?

ASUS ayrıca GeForce RTX 4080 Ti modelinin TUF Gaming sürümünü de sunuyor. Strix sürümündeki aynı güçlü GPU'ya sahip olan bu kart biraz daha kalın bir soğutma bloğu ve daha kısa bir tasarımla geliyor. 3,25 yuva yer kaplayan ve yeni 11 kanatlı Eksen Teknolojili fanlarla gelen bu kart yüksek soğutma potansiyeline sahip. 305 mm uzunluk ise daha fazla kasayla uyumluluk sunuyor.

Yekpare kalıp döküm ön koruma TUF Gaming GeForce RTX 4080 ve 4090 modelleriyle aynı yapısal sağlamlığı sunarken arka plakadaki geniş havalandırma açıklığı daha önceki nesil modellere göre hava akışını artırıyor.

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti ekran kartında aynı Dual BIOS anahtarı ve ön korumada karta şıklık katan yeniden tasarlanmış ARGB TUF logosu bulunuyor.

Ayrıca tüm TUF ekran kartlarındaki gibi askeri seviyede kapasitörlere ve Auto-Extreme üretim kalitesine yer veriliyor. Gücünü defalarca kanıtlayacak dayanıklı bir ekran kartı isteyen kullanıcılar TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti modelinin uzun süreli oyun performansından memnun kalacak.