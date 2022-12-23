ASUS, oyun tutkunları ve kendi sistemini toplayanlar için tasarladığı Strix GeForce RTX 4090 ve 4080 White Edition ekran kartlarını duyurdu.

ASUS Republic of Gamers (ROG), oyun tutkunları ve kendi sistemini toplayanlar için tasarladığı Strix GeForce RTX 4090 ve 4080 White Edition ekran kartlarını duyurdu. Bu kartlar, son teknoloji NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi sayesinde yüksek miktarda VRAM, daha fazla CUDA çekirdeği ve tam yük altındayken bile neredeyse tamamen sessiz olan güçlü bir soğutma sistemi ile performansı yepyeni bir seviyeye çıkartıyor. İşte ayrıntılar…

ASUS, NVIDIA RTX 4090 ve 4080 White Edition modellerini duyurdu!

Yeni ASUS ekran kartları, 16.384 CUDA çekirdeğine ve 24 GB GDDR6X VRAM'e sahip olan White Edition modelleri, beyaz renkli ROG çevre birimleriyle uyumlu olarak sistemlerine daha aydınlık bir görüntü katmayı veya renk uyumunu sağlar.

Strix GeForce RTX 4090 White Edition, 500 watt termal yük altındayken fitilli buhar bölmesi ile 5 derece daha soğuk kalır ve geliştirilen Eksen Teknolojili fanları sayesinde daha yüksek statik basınç oluşturur. Strix GeForce RTX 4080 White Edition ise 10 GB GDDR6X VRAM'e sahip olup, aynı yüksek performansı sunar.

Bu iki White Edition modeli, orijinal Strix GeForce RTX 4090 ve 4080 modellerine benzer şekilde yüksek performans sunar ve kullanıcıların kendi sistemlerini daha aydınlık bir görüntüde sergileme imkanı verir. Strix GeForce RTX 4090 White Edition, 3,5 yuva yer kaplar ve soğutma performansına önem verir.

Döküm metal çerçeve, ön koruma ve arka plaka; devasa buhar bölmesi ve soğutma bloğu için sağlam bir yapı oluşturur. Soğutma bloğu, Strix GeForce RTX 3090'dakinden %30 daha geniş yüzey alanıyla ısı dağıtımını geliştirir.

Bu kartlar donanım tabanlı Ray Tracing teknolojisi sayesinde gerçekçi ışıklandırma, gölgelendirme ve ışınlama özelliklerine sahiptir. Bu sayede oyunlar daha gerçekçi ve inanılmaz derecede ayrıntılı görünür. Bu kartlar ayrıca çok sayıda oyun ve yazılım için özel optimizasyonlarla birlikte geliyor. Teknik özellikleri ise şu şekilde:

ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X White OC Edition

NVIDIA GeForce RTX 4090

24 GB GDDR6X

CUDA çekirdekleri: 16384

PCIe 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI 2.1a

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X White Edition

NVIDIA GeForce RTX 4090

24 GB GDDR6X

CUDA çekirdekleri: 16384

PCIe 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI 2.1a

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X White OC Edition

NVIDIA GeForce RTX 4080

16 GB GDDR6X

CUDA çekirdekleri: 9728

PCIe 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI 2.1a

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X White Edition

NVIDIA GeForce RTX 4080

16 GB GDDR6X

CUDA çekirdekleri: 9728

PCIe 4.0 Arayüzü

2 x Yerleşik HDMI 2.1a

3 x Yerleşik DisplayPort 1.4a