ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Çanakkale'de Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, 30 Ağustos'ta Çanakkale'de çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale'de başlayan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, 7 Eylül'e kadar çocuklara bir teknoloji haftası yaşatacak. Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera TIR'ı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera TIR'ı; Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir ve Erzurum ve Çanakkale'nin ardından, 13–21 Eylül'de Gaziantep'te, 4–12 Ekim'de Malatya'da, 18–26 Ekim'de Mardin'de ve 1–9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50'nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir'de binlerce çocuğu ağırladı.