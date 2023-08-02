Apple, Yeni Nesil Apple Watch Modelleri İçin Yeni İşlemci Hazırlığı Yapıyor

Apple, eylül ayında düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone modellerini tanıtacak. Aynı etkinlikte yeni Apple Watch modelleri de piyasaya sürülecek. Yeni nesil akıllı saat modelleri için ise yeni bir işlemci kullanılacağı iddia ediliyor.

Apple, eylül ayında düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, iPhone 15 modellerinin yanı sıra yeni Apple Watch modellerini de piyasaya sürecek. Yakın zamanda yüzünü gösterecek yeni nesil akıllı saat modelleri ile ilgili çok dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Apple Watch modelleri yeni işlemci ile karşımıza çıkacak

Apple şimdiye kadar akıllı saat modellerinde kademeli bir yenilemeye gitmişt. Ancak son raporlar yeni Apple Watch ve Apple Watch Ultra modellerinin yeni işlemci ile birlikte önemli bir performans artışı ile geleceğini ortaya koyuyor.

Şirketin akıllı saatleri Apple Watch 6'dan bu yana A13 Bionic işlemciyi temel alan S6, S7 ve S8 işlemcilerle sunuluyordu. iPhone 11 ile birlikte duyurulan bu işlemci artık oldukça eskimiş durumda. Bu yüzden Apple, yeni nesil saatlerinde önemli bir işlemci güncellemesine hazırlanıyor.

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Ünlü Apple analisti Mark Gurman'a göre Apple Watch Series 9 modelinin yeni S9 işlemcisi akıllı saat modelleri için önemli bir sıçrama olacak. Böylelikle eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinin seleflerine göre çok daha iyi bir performans göstereceğini söyleyebiliriz.

Son dönemde giyilebilir teknoloji yarışı oldukça kızışmış durumda. Apple da yeni bir işlemci ile bu konuda Android rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Olası bir yeni işlemci ile Apple imzalı akıllı saatlerin performansı artarken, çok daha verimli bir yapıya kavuşabilir. Daha yeni bir üretim sürecinden geçecek olan işlemcilerin, Apple Watch modellerinin günlük kullanım süresini de artırması bekleniyor.

Apple, uzun süredir A13 Bionic tabanlı işlemciler kullandığı akıllı saat modellerinde yeni işlemci ile önemli bir performans ve verimlilik artışı vadediyor. Peki siz Apple ve yeni nesil akıllı saat modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.