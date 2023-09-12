Apple Watch Ultra 2 Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Apple bugünkü Wonderlust etkinliği sırasında yeni iPhone 15 Serisi ile birlikte Apple Watch Ultra 2 modelini de tanıttı. Apple'ın Watch serisindeki en dayanıklı ve üst düzey saat olarak piyasaya sürülen Apple Watch Ultra bugün itibariyle 2. nesli ile Apple Store raflarında yerini alacak. İşte karşınızda Apple Watch 2 Ultra fiyatı ve özellikleri...

Apple bugünkü Wonderlust etkinliği sırasında yeni iPhone 15 Serisi ile birlikte Apple Watch Ultra 2 modelini de tanıttı. Apple'ın Watch serisindeki en dayanıklı ve üst düzey saat olarak piyasaya sürülen Apple Watch Ultra bugün itibariyle 2. nesli ile Apple Store raflarında yerini alacak. İşte karşınızda Apple Watch 2 Ultra fiyatı ve özellikleri…

Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri!

Apple'ın en dayanıklı saati unvanına sahip olan Watch Ultra bugünkü tanıtımla birlikte artık 2. nesline sahip. Saat geçtiğimiz yıl ilk nesli ile Apple Store raflarında yer aldı. Daha çok extreme sporlar ile ilgilenen kullanıcılar için tasarlanan Apple Watch Ultra ailesi 2. neslinde tamamen titanyum kaplama bir kasaya sahip olacak.

Apple Watch Ultra 2 bir önceki nesli ile benzer ölçülere yani 49 mm kasa çapına sahip. Watch Ultra 2 49 mm kasa çapı sayesinde Apple Watch ailesinin en büyük saati olma unvanını da Ultra serisinde tutmayı başarıyor.

Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte detaylar

iPhone 15 Serisi ile birlikte yeni nesil Apple Watch Ultra 2 Find My özelliklerinin tam olarak kullanılabilmesi için geniş bant çipine sahip oldu. Ayrıca saat geliştirilmiş optik kalp atış sensörü ile birlikte yeni sensörlere de sahip olan model extreme sporlar ile uğraşan kullanıcılarının belki de en çok kullandıkları GPS özelliğini de geliştirildi.

Saatin en dikkat çeken özelliklerinden biriyse batarya süresi. Apple Watch Ultra 2 normal kullanımda tam 36 saatlik pil ömrüne sahip. Saati düşük güç modunda kullanırsanız 72 saatlik pil ömrüne sahip oluyorsunuz. Saat yeni S9 SIP işlemcisinin yanı sıra hem gece hem gündüz göz yormayacak bir kullanım imkanı sunan 3000 nit parlaklık değerine sahip ekrana da sahip.

Yenilenmiş modüler saat yüzleri ile birlikte gelen Apple Watch Ultra 2, baş ve işaret parmağınızı iki kere vurarak arama yanıtlama, ekran yüzü değişimi vb. özellikleri aktif edebildiğiniz Double Tap Touch özelliğine de sahip. Son olarak saati her türlü kıyafet kombininiz ile uyumlu hale getiren yeni kordonlara da sahip.

ÖzellikDeğer Ekran2,1 inç LTPO OLED, 456 x 456 piksel İşlemciS9 SIP Batarya36 saat (normal kullanım) 72 saat (güç tasarrufu modu) GPSEvet LTEEvet Wi-FiEvet NFCEvet BluetoothEvet Su geçirmezlik44 FT Maksimum çalışma yüksekliği9 bin metre

Apple Watch Ultra 2 Türkiye Fiyatı!

Apple Watch Ultra 2 global fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Cihazın Türkiye fiyatı ise 39 bin 999 TL. Watch Ultra 2 ile birlikte Apple Watch Series 9'unda fiyatı belli oldu. Series 9'un sadece GPS özellikli versiyonu 399, GPS ve pusula özellikli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunuldu.

…Haberimiz güncelleniyor…