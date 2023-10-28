Apple Watch Kullanıcıları Şikayetçi: Batarya Hızlı Bitiyor ve Cihaz Aşırı Isınıyor

Apple'ın yeni watchOS 10.1 sürümüyle birlikte kullanıcılar, bataryanın hızlı tükenmesi ve cihazın aşırı ısınması gibi sorunlarla karşılaştı. Şirketin bu sorunlara bir çözüm bulması bekleniyor.

Apple, kendi ürünleri için güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Şirket, yakın zamanda iPhone'lar için iOS 17.1 ve Watch akıllı saatler için watchOS 10.1'i kullanıma sundu. Bu yeni sürümler pek çok yeniliği beraberinde getirdi.

Apple'ın her yayınladığı yazılım güncellemesinde genellikle bir hata çıkıyor. Bu, watchOS 10.1 sürümünde de eksik olmadı. Yeni sürümü yükleyen kullanıcılar, "batarya hızlı bitiyor" ve "cihaz çok ısınıyor" gibi can sıkan problemler ile karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar…

Apple Watch kullanıcıları şikayet yağdırdı: Batarya hızlı bitiyor ve cihaz aşırı ısınıyor!

watchOS 10.1 sürümünü Apple Watch'una yükleyen pek çok kullanıcı, Reddit platformunda ve Apple Destek forumunda şikayetler yağdırdı. Kullanıcıların ortak derdi ise bataryanın hızlı tükenmesi ve cihazın aşırı ısınmasıydı.

Kullanıcılar, yeni watchOS sürümüne geçtikten sonra bataryanın normalden hızlı tükenmeye başladığını dile getiriyor. Bu sorun yalnızca bazı modeller ile sınırlı değil. Şikayeti yapanlar arasında kimisi Watch Series 4, kimisi Watch Series 9 ve kimisi de Watch Ultra 2 kullandığını dile getirdi.

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Bu konuyla ilgili Twitter'da paylaşım yapan bir kullanıcı, Watch Series 9 cihazının şarjının üç saat içinde tamamen tükendiğini söyledi. Bir Watch Series 7 kullanıcısı ise bataryanın 30 dakikalık süre içinde yüzde 25 oranında azaldığını dile getirdi.

Kullanıcıların bir diğer ortak şikayeti ise cihazın aşırı ısınması. Pek çok Apple Watch kullanıcısı, bu sorundan dolayı yüksek ısı uyarısı aldığını ve bu nedenle akıllı saatin şarj edilemediğini söylüyorken, cihaz şarj edildiği sırada bataryanın azaldığını belirten kişiler bile var.

Apple, kullanıcıların bu şikayetleri için bir açıklama yapmadı. Kısa süre önce watchOS 10.2 geliştirici beta sürümünü sunan şirketin can sıkan bu sorunlara bir çözüm bulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Watch'unuzda yeni güncellemeyi yükledikten sonra bir sorun ile karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.