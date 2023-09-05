Apple, uygun fiyatlı MacBook modeli üzerinde çalışıyor

Apple, Google Chromebook'lara rakip bir cihaz geliştiriyor. Yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek olan yeni MacBook, MacBook sahibi olamayan kullanıcılar için fırsat sunacak.

Apple iPhone 15'in tanıtımına sayılı günler kala diğer ürün gamlarıyla ilgili yeni haberlerde gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yurtdışında eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan Google'ın Chromebook'larını tehdit eden bir cihaz geliyor. Apple bunun yanında uygun fiyatıyla kullanıcıları da kendine çekeceği yeni bir MacBook modeli üzerinde çalışıyor. İşte ucuz MacBook ve detayları…

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Gelen son haberlere göre Apple, özellikle eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan ve uygun fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çeken Google Chromebook'lara rakip bir cihaz geliştiriyor. Özellikle uygun fiyat ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekecek olan yeni MacBook, yüksek fiyatlar nedeniyle MacBook sahibi olamayan kullanıcılar için de yeni bir fırsat olacak.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere ve açıklamalara baktığımızda Apple'ın, Google Chromebook bilgisayarları özellikle "güvenlik" anlamında eleştirdiğini görüyoruz. Apple'a göre Google, bu cihazlar ile kullanıcıları rahatça takip ediyor. Bu yüzden Apple, Chromebook kullanıcılarının neredeyse tamamının tehlikede olduğunu belirtti. Fakat bu açıklamalara rağmen MacBook fiyatlarının Chrombook'lardan daha yüksek olması sebebiyle sonucu değiştirmedi. Apple geride kaldı.

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Şimdiyse sektör kaynaklarından geldiği belirtilen haberlere göre Apple, Chromebook'a ciddi bir savaş açmış durumda. Buna göre marka uygun fiyatıyla dikkat çekecek, yüksek performanslı bir MacBook modelini piyasaya sürecek. Şimdilik özellikleri ve fiyatı hakkında bir bilgi paylaşılmış olmasa da MacBook Air modellerinin tasarımına benzer bir model gelmesi bekleniyor. Fiyat konusundaysa gelen bilgiler MacBook Air modellerinden çok daha uygun fiyatlı bir modelin gelmesi bekleniyor.

Son olarak uygun fiyatlı MacBook modelinin en erken 2024 yılının ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Gelişmelerden ilk olarak haberdar olmak için ShiftDelete.Net'i takip etmeyi unutmayın…