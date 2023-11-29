Apple Music Replay 2023 ile Müzik Yılının Özeti

Yılın sonuna yaklaşırken, Apple Music kullanıcıları Apple Music Replay 2023'ün yayınlanmasıyla birlikte geride bıraktığımız yıldaki müzik aktivitelerinin özetini görebilecekler. Spotify Wrapped'e benzeyen bu özellik Apple Music kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biriydi, ancak şirket bu yıl sosyal medya dostu grafikler sunarak özelliği biraz güncelledi.

Yılın sonuna yaklaşırken, Apple Music kullanıcıları Apple Music Replay 2023'ün yayınlanmasıyla birlikte geride bıraktığımız yıldaki müzik aktivitelerinin özetini görebilecekler. Spotify Wrapped'e benzeyen bu özellik Apple Music kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biriydi, ancak şirket bu yıl sosyal medya dostu grafikler sunarak özelliği biraz güncelledi.

Apple Music Replay 2023'e nasıl bakılır?

Özetinize erişmek için özel web sitesini ziyaret edip Apple ID'leriyle giriş yapmanız gerek. Öne çıkan görüntüler sosyal medyada kolayca paylaşılabiliyor veya Fotoğraflar uygulamasına kaydedilerek müzik zevkinizi arkadaşlarınız ve takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanınıyor. Gelin adım adım anlatalım:

Adım #1: Öncelikle Apple Music Replay'in web sitesini kontrol etmeniz gerekiyor

Adım #2: Apple Kimliğinizle giriş yapın ve bekleyin

Adım #3: Önemli anlarınızı ve grafikleri sosyal medyada paylaşmak veya Fotoğraflar uygulamanıza kaydetmek için paylaş düğmesine dokunun.

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Apple Music Replay 2023, kullanıcılara yıl boyunca müzik yolculuklarının kapsamlı bir özetini sunuyor. Güncelleme, kullanıcıların çevrimiçi olarak kolayca paylaşabilecekleri toplam yedi grafik getirerek önceki sürümlere kıyasla paylaşım deneyimini geliştiriyor.

Bu çizelgeler, şarkıları dinlemek için harcanan dakika sayısını, yılın favorisine vurgu yaparak keşfedilen sanatçı sayısını ve kullanıcının bir sanatçının ilk 100 dinleyicisi arasına girip girmediğini içeriyor.

Ayrıca, kullanıcılar favori albüme odaklanarak dinledikleri şarkı sayısını ve en çok çalınan parçayı ve dinledikleri albüm sayısını da görebiliyorlar. Kullanıcının kütüphanesindeki baskın tür de sergilenerek müzikal tercihleri hakkında fikir veriyor. Toplam dakikaları, en iyi sanatçıyı, en iyi albümü ve yılın en iyi şarkısını özetleyen kapsamlı bir özet sunuluyor.

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Apple Music Replay 2023, yalnızca istatistiklerin ötesine geçerek, en iyi 15 sanatçı, şarkı ve albümü ilgili çalma süresi veya harcanan dakika ile birlikte sunarak daha kişiselleştirilmiş bir dokunuş sunuyor. Önceki yıllardan farklı olarak, bu yineleme kullanıcıların favori çalma listelerini ve en iyi istasyonları bile açıklayarak müzik yolculuklarına daha bütünsel bir genel bakış sunuyor.

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