Apple, iPhone 15 Pro Tasarımı İçin İpucu Veren Şemayı Ortaya Çıkardı

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe haftalar kalmasıyla birlikte iPhone 15 serisiyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak iPhone 15 Pro tasarımı için ipucu veren bir şema ortaya çıktı. Şemada; USB-C bağlantı noktası, yeni bir buton ve daha büyük sensör dikkat çekti. Twitter'da paylaşılan yeni bir çizim, iPhone 15 Pro'nun tasarımına ışık tutuyor ve cihazın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bir şema içeriyor. Genel tasarım iPhone 14 Pro'ya benziyor gibi görünse de, birkaç önemli değişiklik göze çarpıyor. Tasarım tarafında yaşanacak en önemli değişikliklerden biri, hoparlör açma/kapatma butonunu kaldırılması ve ses kontrollerinin üzerinde yeni bir 'Eylem' butonunun yer alması oldu. Buna ek olarak telefonun alt kısmında ise USB-C olması beklenen bir bağlantı noktası bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise iPhone 15 Pro'nun boyutlarında oldu. Buna göre cihaz, 38 x 37,5mm ölçüleriyle biraz daha geniş olacak. Ayrıca kamera tarafında da iPhone 14 Pro'nun 7,9 mm kalınlığına kıyasla 8,2 mm ile daha derin bir sensör kullanıcıları karşılayacak. Boyutlardaki küçük artışlara rağmen, cihazın nispeten yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Bu da tutuşun daha kolay olacağı ve cebe daha kolay sığacağı anlamına geliyor. Ayrıca Dynamic Island tüm modeller için standart hale getirilebilir. Daha önceki sızıntılarda iPhone 15 ailesinin 13 Eylül'de tanıtılacağını belirtmiştik. Yeni seride iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört cihaz görmeyi bekliyoruz. iPhone 15 Pro tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe haftalar kalmasıyla birlikte iPhone 15 serisiyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak iPhone 15 Pro tasarımı için ipucu veren bir şema ortaya çıktı. Şemada; USB-C bağlantı noktası, yeni bir buton ve daha büyük sensör dikkat çekti.

iPhone 15 Pro şeması neler gösteriyor?

Twitter'da paylaşılan yeni bir çizim, iPhone 15 Pro'nun tasarımına ışık tutuyor ve cihazın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bir şema içeriyor. Genel tasarım iPhone 14 Pro'ya benziyor gibi görünse de, birkaç önemli değişiklik göze çarpıyor.

Tasarım tarafında yaşanacak en önemli değişikliklerden biri, hoparlör açma/kapatma butonunu kaldırılması ve ses kontrollerinin üzerinde yeni bir "Eylem" butonunun yer alması oldu. Buna ek olarak telefonun alt kısmında ise USB-C olması beklenen bir bağlantı noktası bulunuyor.

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Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise iPhone 15 Pro'nun boyutlarında oldu. Buna göre cihaz, 38 x 37,5mm ölçüleriyle biraz daha geniş olacak. Ayrıca kamera tarafında da iPhone 14 Pro'nun 7,9 mm kalınlığına kıyasla 8,2 mm ile daha derin bir sensör kullanıcıları karşılayacak.

Boyutlardaki küçük artışlara rağmen, cihazın nispeten yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Bu da tutuşun daha kolay olacağı ve cebe daha kolay sığacağı anlamına geliyor. Ayrıca Dynamic Island tüm modeller için standart hale getirilebilir.

Daha önceki sızıntılarda iPhone 15 ailesinin 13 Eylül'de tanıtılacağını belirtmiştik. Yeni seride iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört cihaz görmeyi bekliyoruz.

iPhone 15 Pro tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.