Apple, iPhone 13 Mini Üretimine Son Veriyor

Apple, 2020 yılında iPhone 12 Mini ile hayatımıza mini serisini sokmuştu. iPhone 4'ten beri küçük modellerin hayranı olan kullanıcılar da bu cihazı çok sevmişti. Sonrasında iPhone 13 Mini de gelmişti ancak iPhone 14 serisinde bir Mini cihazı görememiştik.

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Ünlü Apple analisti Mark Gurman'ın belirttiğine göre, iPhone 13 mini stokları azalıyor ve Apple'ın ABD'deki çevrimiçi mağazası bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi öngörüyor.

Bu kıtlık, Apple'ın Salı günü gerçekleştireceği ve iPhone 15 ailesini tanıtacağı Wonderlust etkinliğinden sonra iPhone 13 Mini'nin üretiminin durdurulabileceğini gösteriyor.

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Apple geçen yıl bir iPhone 14 Mini modeli piyasaya sürmedi, ancak iPhone 13 Mini'yi daha düşük maliyetli bir seçenek olarak ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyordu. (Şu anda ülkemizde fiyatı 36.609 TL)

Eğer bir iPhone 13 mini satın almak istiyorsanız, şimdi son şansınız olabilir. Çünkü Apple'ın Salı günü iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra cihazın üretimini durdurması muhtemel görünüyor.

Apple'ın yeni serisi muhtemelen 6,1 inç iPhone 15, 6,7 inç iPhone 15 Plus, 6,1 inç iPhone 15 Pro, 6,7 inç iPhone 15 Pro Max ve 4,7 inç iPhone SE'den oluşacak.

Başlangıçta daha küçük bir iPhone için bastırılmış bir talep varmış gibi görünse de gerçek veriler iPhone Mini'nin diğer iPhone modellerine göre düşük satışlara sahip olduğunu gösterdi. Nisan 2022'de araştırma firması CIRP, iPhone 13 Mini'nin o yılın ilk çeyreğinde ABD'deki toplam iPhone 13 satışlarının yalnızca %3'ünü oluşturduğunu göstermişti.

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Apple'dan küçük bir iPhone satın almak isteyen müşteriler, giriş seviyesi iPhone SE ile yetinmek zorunda kalacak, ancak bu cihazın bile önümüzdeki bir veya iki yıl içinde daha büyük bir 6,1 inç ekranla güncelleneceği söyleniyor.

En azından şimdilik, Apple küçük telefonların o kadar da popüler olmadığını fark etmiş gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.