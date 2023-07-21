Apple iPhone 11 Pro OLED ekran değişim fiyatı ne kadar?

iPhone X serisi Apple için bir ekran devrimiydi çünkü bu seriyle birlikte OLED ekran kullanımına kademeli olarak geçiş yapıldı. Her ne kadar günümüzdeki yeni nesil tüm iPhone'lar OLED ekran kullansa da iPhone X ve devamındaki iPhone 11 ailesinin giriş modellerinde LCD ekran kullanımı da göze çarpıyor.

Fakat özellikle kamera ve donanım gücü ile ayrılan "Pro" modellerinde OLED ekran tercih edilmesi bir ayrıcalık oldu. OLED ekran üst düzey görüntü kalitesi ile birlikte birçok avantajı da beraberinde getirdi ancak bu ekranların teknoloji maliyetlerinin yüksek oluşu hem cihazların fiyatını yukarıya doğru çekti, hem de ekran kırılması ve ön cam değişimi gerektirecek çatlama gibi kazalardaki onarım maliyetlerini yükseltti.

Öyle ki bu yazının yazıldığı sırada Apple'ın iPhone 11 için kendi sitesinde belirlediği ekran değişimi maliyeti 5765 TL. Benzer ekran büyüklüğüne sahip iPhone 11 Pro için de ekran değişimi ücreti 10168 TL. Bu fark elbette ekranların maliyetinden kaynaklanıyor; iPhone 11, LCD teknolojili bir ekrana sahip.

Apple servisi iPhone 11 Pro ekran değişimi ücreti elbette karşınıza çıkacak olan en yüksek tutardır ancak garantili bir sonuç almış olursunuz. Parça kalitesi ve işçilik konusunda endişeleriniz olmaz. Peki, parça kalitesi ve işçilik endişesi yaşamadan daha uygun fiyatlara ekran değişimi işlemi yaptırabilmek mümkün mü? İşte burada adımlarınızı doğru atmanız gerekiyor.

Piyasada artık neredeyse her telefoncu iPhone 11 Pro ekran değişimi yapabilir durumda ancak burada kullanılan ekranın ne olduğundan başlayarak işçilik kalitesine ve garantisine kadar birçok noktayı sorgulamanız gerekir.

En ucuz iPhone 11 Pro ekran değişimi işlemi nerede yapılır diye araştırırken hatalı işçilikler sonucu telefonunuzdan bile olabilirsiniz. Bu nedenle sizi Türkiye'nin en iyi iPhone ekran tamircisi Teknoway ile tanıştırmak ve hizmet anlayışını aktarmak istiyoruz. Teknoway bugün aynı gün birkaç saat içerisinde tüm iPhone modelleri için ekran değişimi hizmeti sunarak sektöründe öncü bir konuma yerleşmiştir.

iPhone 11 Pro Ekran Tamiri Ücreti

iPhone 11 Pro ekran tamiri işleminde esas maliyet ekrandadır çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi OLED ekran şu an için piyasanın en yüksek teknolojilerine sahiptir. Ayrıca bir Apple ekranının da her zaman benzer markalardan daha pahalı olmasını haklı olarak beklemeliyiz. Şu ana dek yapmış olduğunuz araştırmalarda karşınıza iPhone 11 Pro için orijinal ekran dışında farklı ekran seçenekleri de gelebilir.

Örneğin ucuz ve LCD teknolojili ekranlardan birini tercih ederek bu işin üstesinden oldukça uygun fiyatlara gelebilirsiniz ancak o andan itibaren artık bir iPhone kullanıcısı olmaktan uzaklaşmışsınız olursunuz. Karşınıza gelecek diğer seçenekler orijinal ekran dışında yan sanayi OLED GX ekran da olabilir. Bu ekranlar da işinizi büyük ölçüde görür ancak gerçek bir iPhone ekranı kalitesinden uzaktadır.

Güneş altında istediğiniz parlaklığı alamayacağınız gibi True Tone özelliğini kullanamaz ve renkleri tam da olması gerektiği gibi göremezsiniz. İyi bir işçilikle yapıldığı sürece ve bu konulardan taviz vermek sizin için uygunsa tercih edebilirsiniz. Ayrıca iPhone 11 Pro ekran ya da ön cam değişimi tamiri için burayı tıklayarak destek alabilirsiniz.

iPhone 11 Pro iç ekran değişimi ya da ön cam değişimi aşamasında, iç ekran kırılması, ekran kristali, lekeli ekran, siyah nokta, yan sanayi gibi detaylar oldukça önemli, değişimi esnasında Face ID ve True Tone gibi önemli fonksiyonların çalışıyor olması kullanıcı için oldukça önemli bir konudur. Teknoway firmasında yapılan tamir deneyimlerinde böyle bir sorun ile karşılaşma riskiniz yoktur, güvenle tamir hizmeti alabilirsiniz.

Ucuza iPhone 11 Pro ekran tamiri için izlenebilecek bir diğer yol ise çıkma iPhone 11 Pro ekranı temin ederek iyi işçiliğe sahip Teknoway gibi bir serviste bunun montajını yaptırmak veya yine Teknoway ile konuşarak bu konudaki stok durumunu öğrenerek hareket etmektir.

Anakart veya başka bir bölgesindeki arızası nedeniyle hurdaya ayrılmış ancak ekranı sağlam olan bir iPhone 11 Pro'dan sökülmüş bir ekranı eğer şanslıysanız böylece çok daha uygun bir fiyatlara ve garantili olarak monte ettirebilirsiniz.

Teknoway ayrıca orijinal iPhone 11 Pro ekranı konusunda da size en iyi fiyatları sunmaktadır ve aynı gün ekran değişimi işlemi gerçekleştirerek size telefonunuzdan ve yaşam konforundan günlerce uzaklaşmadan A kalite bir teknik servis hizmetini garanti etmektedir. Eğer İstanbul'da değilseniz firmanın ücretsiz çift yönlü ücretsiz kargo ile iPhone tamiri hizmetini kullanabilir ve hızlı şekilde onarım sağlayabilirsiniz.

iPhone 11 Pro Ekran Değişimi İçin Teknik Servis Tavsiyesi

iPhone 11 Pro ekran değişimi çok ciddi bir teknik servis deneyimi gerektirmektedir. Konu sadece arızalı olan ekranın sökülüp yerine yenisinin takılması gibi basit değildir. Özellikle Apple ekranlarında True Tone özeliğinin yeniden kullanılabilmesi için özel bir cihazla sorunlu olan ekrandaki çipten cihaza özel olan True Tone bilgilerinin alınıp yeni ekrana aktarılması gerekmektedir ve bu imkanlar sadece Teknoway gibi en profesyonel iPhone servisi olan işletmelerde yer almaktadır.

Bununla birlikte titiz işçilikle cihazın yeniden kapatılması, sıvı direncinin korunabilmesi adına yalıtım konularına dikkat edilmesi, kamera ve diğer sensörler için önemli olan flex kablolara zarar vermeden bu işlemlerin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Bugün orijinal ekran değişimi işlemini deneyimsiz bir serviste yaptırmanız cihazınızı kalıcı şekilde kullanamayacak duruma getirebilir. Teknoway'de yapılan ekran değişimi gibi iPhone teknik servis işlemleri onarım sonrası malzeme veya işçilik kaynaklı çıkabilecek sorunlara karşı garantili olarak yapılmaktadır.

iPhone 11 Pro ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi alan ve araştırma yapan kullanıcıların bilmesi gereken en önemli konulardan birisi ekranın arızasının boyutudur. Bazen ekran çatladı gibi algılanabilen durumlar aslında ön cam çatlaması gibi daha uygun fiyata giderilebilen sorunlardan oluşabiliyor.

Güvenilir iPhone servisi olmayan mekanlarda müşterilere her zaman doğru bilgi verilmemesi gibi durumların altını çizmek isteriz. Bu tarz işletmeler müşteri cihazındaki ekranı alarak yerine yan sanayi ekran takmakta ve orijinal ekranı sonradan farklı şekillerde değerlendirebilmektedir.

Bu nedenle iPhone 11 Pro ekran değişimi yaptıracağınız teknik servisin yorumlarını iyi incelemeli ve cihazınız için en doğru kararı vermelisiniz. Teknoway yaklaşık 17 senedir Kadıköy bölgesinde cep telefonu tamiri ve Apple ekran değişimi hizmeti vermektedir. Bu konuda birçok kişi tarafından tavsiye edilmekte ve sektörünün en iyisi olarak gösterilmektedir.

İstanbul'da En İyi iPhone Servisi

Teknoway 2006 yılından beri cep telefonu alım-satım ve teknik servis hizmetini sürdürmektedir. İstanbul Kadıköy'de beş katlı bir binada akıllı ev ürünleri, cep telefonu ve elektrikli scooter alım-satım ve teknik servis hizmetini sürdüren firma ayrıca aynı gün nakit ödeme ile internetten değerinde ikinci el cep telefonu alımı da yapmaktadır.

Teknoway'in ayrıcalıklı teknik servis hizmetlerinden birisi İstanbul'da olmasanız bile cihazınızı gönderdiğinizde aynı gün içerisinde iPhone 11 Pro ekran değişimi işlemini gerçekleştirerek size tekrar kargo yapabilmesi. Bununla birlikte cihazlar bazen darbe aldıklarında ekran kırılması yaşandığı düşünülebiliyor ancak bu aslında ön cam çatlaması olabiliyor.

Apple servisinde gerçekleştirilen işlemlerde ön cam değişimi olmadığından ekran değişimi yapılıyor ve maliyetler yine aynı seviyede çıkıyor. Teknoway birçok servis hizmeti veren kuruluştan ayrışarak müşterilerine orijinal ekranı değiştirmeden sadece ön camı değiştirme gibi daha uygun maliyetli hizmetler sunarak rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Bugün iPhone 11 Pro ekran değişimi veya iPhone 11 Pro ön cam değişimi işlemlerini Apple Yetkili Servisi'ne kıyasla Teknoway'de kat be kat daha ucuza ve daha hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'nin en iyi iPhone servisi Teknoway'e ulaşmak için 0 (537) 958 02 02 no'lu telefonu kullanabilir, https://teknoway.com.tr adresine gidebilir veya WhatsApp üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.