Apple iPhone 11 ekran değişim fiyatı ne kadar? Panele dokunmadan yalnızca kırılan camı değişerek tamir fiyatını en aza indirin!

Apple'ın en önemli özelliklerinden birisi yazılım ve donanım açısından uzun ömürlü cihazlar üretmesi. Günümüze kadar gelen tüm iPhone'lar için aynı cümleleri söylemek mümkün. Öyle ki 10 Eylül 2019 yılında tanıtılan iPhone 11 modeli günümüz şartlarında bile halen tüm geçerliliğini koruyor.

iPhone 11'in bugün halen ciddi bir ikinci el değerinin olduğunu söyleyebilmek de mümkün ve benzer fiyat aralığındaki birçok cihaza karşı da üstünlüğünü koruyor. Yaşından sebep henüz hiç batarya değişimi işlemi görmemiş iPhone 11'lerde, ilk günkü kullanım performansı için en fazla yeni bir batarya takılması gerekebilir; ayrıca yapılan son açıklamalara göre iOS 17 güncellemesinin de iPhone 11 modellerine sunulacağı biliniyor. Yani hala "güncel" bir cihazdan bahsediyoruz.

Tabii kullanıma bağlı yıpranmaların dışında iPhone 11 modellerinde düşürme ve darbe gibi kazalar sonucu oluşabilecek ekran değişimi ihtiyaçları da cihazların en çok teknik servise gelme nedenleri arasında. iPhone 11 ekran sağlamlığı açısından her ne kadar başarılı bir model olsa da ekran filmi ve koruyucu kılıf olmadan alınan sert darbelerde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Bu yazıda iPhone 11 ekran değişimi nerede ve kaça yapılır, ekran fiyatları ne kadardır, garantili ekran değişimi yapan yerler gibi konulara değineceğiz ve ekran değişimi sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir gibi merak edilen konulardan bahsedeceğiz. Tabii hepsinin en başında bu işi nerede yaptıracağınıza karar vermek ilk sırada geliyor.

iPhone 11 ekran fiyatı kaç TL ve özellikleri

Günümüzdeki tüm Apple modelleri artık OLED ekrana geçmiş durumda. iPhone 11 için IPS ekranların kullanıldığı son aile diyebiliriz. Tabii iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi daha üst seviye cihazlarda da OLED ekran teknolojisine yer veriliyor.

Apple'ın iPhone 11'de kullandığı ekran IPS tabanlı ve Liquid Retina HD olarak adlandırılıyor; diyagonal olarak 6.1 inç büyüklüğe sahip. Çözünürlük değerleri 1792 x 828 piksel ve kontrast oranı 1400: 1 seviyesinde.

Ayrıca Apple'ın yüksek ekran parlaklık değerleri iPhone 11 ekranında da 625 nit değeri ile görülebiliyor. Dolayısıyla aynı dokunmatik hassasiyeti ve kullanım deneyimi açısından orijinal ekran ile değişim yaptırmanız en doğrusu olacaktır ve en önemlisi de bu işlemi güvendiğiniz bir teknik serviste yaptırmalısınız.

iPhone 11 ekran fiyatları elbette kullanılacak ekrana göre değişiklik göstermektedir. Kaliteyi ucuza mal etmenin mümkün olmadığının bilincinde olarak ve adımları doğru atarak, güvenilir bir serviste aynı ekran için de daha fazla ödememe şansı elinizde bulunuyor.

Başka bir deyişle, daha önce de bahsettiğimiz gibi öncelikle iPhone 11 ekran değişimi işlemi için Teknoway gibi güvenilir bir servisle yola çıkmalısınız. Aynı gün ve aynı saat garantili ekran değişimi yapan Teknoway'de orijinal iPhone 11 ekran değişimi yaptırabileceğiniz gibi, daha uygun fiyatlı olan ve yine garantili yan sanayi seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

Bu tamir deneyimine ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz. Her gün onlarca cihazın ekran değişimi ihtiyacını gerçekleştiren firma ayrıca True Tone aktarımı da yaparak ekran değişimi sonrası cihazınızı aynı kalitede kullanmanızı garanti etmektedir.

Ekran değişimi sırasında dikkat edilecekler

Ekran değişimi işlemi günümüzde neredeyse her teknik serviste yapılabilmektedir ancak bu iş yüksek malzeme kalitesi ve hassas bir işçilik gerektirmektedir. Ayrıca iphone11 iç ekran kırılması garantiye girer mi? Maalesef kullanıcı hatası olduğu için ücretli olarak garanti kapsamı dışında gerçekleşen bir tamir deneyimidir…

Teknik serviste ekran seçeneklerini ve işçilik giderlerini net şekilde öğrendikten sonra size ne kadar süreyle garanti sunulacağını açık bir şekilde öğrenmeniz gerekir. Ek olarak birçok iPhone modelinde özel bir donanım kullanarak ekran değişimi sonrasında True Tone aktarımı işleminin de yapılması gerekmektedir.

True Tone ortamın ışık yoğunluğuna göre ekran rengini ve parlaklığını ayarlayan bir teknolojidir ve birçok ekran değişimi işleminden sonra True Tone simgesi aktif değil, True Tone çalışmıyor, True Tone aktifleşmiyor şeklinde şikayetlerde bulunan birçok kullanıcı olmuştur.

Doğru bir teknik servis işlemi sırasında eski ekrandan True Tone kodlarının alınarak yeni ekrana geçirilmesi gerekmektedir ve bu işlemler ancak Teknoway gibi profesyonel teknik servislerde yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

iPhone 11 garantili ekran değişimi işlemi yaptırmanız oldukça önemlidir. Ön kamera ve anakartla ilgili olan flex bağlantıların düzgün şekilde yapılmış olması, kasa kapatılırken hassasiyet gösterilmesi ileriki zamanlarda yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilmeniz adına son derece önemlidir.

Ekran değişimi sonrası ekranda titreşim sorunu, renkler eskisi gibi değil, zor algılıyor, kasada açıklık var gibi şikayetlerin ortaya çıkmaması için iPhone 11 ekran değişimi işlemini profesyonel ekipmanlara ve yılların tecrübesine sahip bir teknik serviste yapmanız gerekiyor.

Unutmayın ki elinizde orijinal bir iPhone 11 ekranı olsa bile bu işler için yeterli ekipman ve tecrübesi bulunmayan bir teknik serviste cihazınızda geri dönüşü olmayan arızalar ortaya çıkması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bizler tüm bu konular için size Kadıköy'de 2005 yılından beri teknik servis hizmeti sunan Teknoway ile çalışmanızı sizlere öneriyoruz. Ekran üzerinde oluşabilecek yeşil çizgi, kırık, çizik, ön cam değişimi, ses gelmiyor, pil değişimi, arka kapak değişimi gibi gibi her türlü tamir deneyimi için destek alabilirsiniz…

Cep telefonu ekran değişimlerinde en ucuz ekran kaç para yerine, en uzun ömürlü ve kaliteli ekran, ilerleyen zamanda lekeli ekran hatası vermeyen, ekran kalibrasyonu başarılı üst cam ve entegre sorunu yaşanmayacak iPhone 11 iç ekranlar tercih edilmelidir, Teknoway gerekirse iPhone 11 revize ekran değişimi sunarak kullanıcı için en ideal tamir deneyimini sunmayı başarmaktadır…

iPhone 11 ekranı kaça değişir – iPhone 11 ekran tamir fiyatları

iPhone 11 ekranı kaça değişir sorusu, ekranı ile ilgili büyük sorunlar yaşayan kullanıcıların yaptığı ilk araştırmalardandır. Genelde birçok teknik servis fiyatları onları ziyaret ettiğiniz zaman ortaya çıkar ve bu özel bir zaman ayırmanızı gerektirir.

Teknoway'de ise her zaman şeffaflık ön plandadır. Değişimi yapılacak malzemenin fiyatını ve işçilik tutarını her zaman bir telefon yardımıyla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Eğer İstanbul'da değilseniz telefonunuzu kargo ile Teknoway'e gönderebilir ve aynı gün onarım sonrası kargonuzun takip kodunu teslim alabilirsiniz.

Şehir dışı onarım işlemlerinde kargo gideri firma tarafından karşılanmakta ve onarım sonrası cihazınız için garanti verilmektedir. Eğer daha önceden farklı bir yerde iPhone ekran değişimi yaptırıp çeşitli sorunlar yaşamaya başladıysanız bu konuda da Teknoway ile görüşerek kalıcı bir çözüm nasıl sağlanır öğrenebilirsiniz. Bugün sadece ön cam değişimi işlemi bile gerçekleştiren Teknoway'de ekran değişimine göre çok daha uygun masraflı çözümler sunulabilmektedir.

Son güncellemelere göre Apple servisi iPhone 11 ekran değişimi fiyatı 5669 TL seviyesindedir. Teknoway'de orijinal ekran değişimi işlemi çok daha uygun fiyatlara çıkabilmektedir. Sadece ön cam değişimi ile kurtulabilecek durumlarda ise maliyet çok daha düşük seviyeye inmektedir.

Ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme işlemi günümüzde sadece Teknoway gibi profesyonel servislerde yapılabilmektedir ve bu size orijinal ekranınız boşuna değiştirmeden daha cazip bir onarım ücreti ile karşılaşmanızı sağlamaktadır.

Teknoway'i arayarak dilerseniz yüksek kalite yan sanayi iPhone 11 ekranı veya stok durumuna göre çıkma orijinal 2. el iPhone 11 ekranı gibi tercihlerde de bulunabilirsiniz. Servis yetkilileri eldeki stoklar dahilinde size tüm seçenekleri sunacak ve garantili en ucuz iPhone 11 ekran tamiri konusunda çözüm üreteceklerdir.

Eğer İstanbul'da oturuyorsanız cihazınızı Teknoway'e teslim ederek bir saat gibi kısa bir sürede ekran değişiminin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Şehir dışında olan kullanıcılar ise bahsettiğimiz gibi çift yönlü ücretsiz kargo hizmeti ile Teknoway'in ayrıcalıklı ekran değişimi hizmetlerinden faydalanabilirler.

iPhone 11 ekran değişimi için servis tavsiyesi olarak sizlerle tanıştırmak istediğimiz Teknoway'de tüm iPhone modelleri için tamir ve parça değişimi hizmetleri garantili olarak sunulmaktadır. Eğer bir elektrikli scooter kullanıcısıysanız, yine bu konuda ileri düzey servis hizmeti alabilirsiniz. Türkiye'nin en iyi iPhone servisi Teknoway'e ulaşmak için 0 (537) 958 02 02 no'lu telefonu kullanabilir, dilerseniz WhatsApp üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.