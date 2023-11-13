Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemi sürümlerini geliştirmeyi durdurduğunu gösterdi. Buna göre şirketin, yeni özellikleri tasarlamadan önce yazılımda birçok hata aldığı ifade edildi. Yeni raporlar ise iOS 18'in son yılların en iddialı ve ilgi çekici güncellemesi olacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir rapor, Apple'ın iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemi sürümlerini geliştirmeyi durdurduğunu gösterdi. Buna göre şirketin, yeni özellikleri tasarlamadan önce yazılımda birçok hata aldığı ifade edildi. Yeni raporlar ise iOS 18'in son yılların en iddialı ve ilgi çekici güncellemesi olacağını gösteriyor.

Apple : iOS 18, son yılların en iddialı güncellemesi olacak

Bloomberg'in raporlarına göre Apple yöneticileri, iOS 18'in "en iddialı ve en ilgi çekici" güncelleme olmasını istiyor. Performans ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra önemli özellikler ve tasarımlar değişikliklerini ortaya koydu.

Daha önceki sızıntılar Apple'ın; iOS 18, macOS 15 ve watchOS 11'in ilk sürümlerini tamamladığını bildirdi. Ancak yazılım ekipleri, yaptıkları incelemede beklenmedik sayıda hatanın mevcut olduğunu tespit etti. Beta testleri için hazırlanan bu yazılım güncellemeleri ise şirkette karışıklığa yol açtı.

123123123

Analistler, bu durumun iOS 18 beta programını erteleme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Ancak Apple mühendislerinin hataları gidermek için daha az zamana sahip olacağının da altını çiziyor.

Apple'ın iOS 18'den en iddialı güncelleme olarak bahsetmesi oldukça dikkat çekici. Karşılaştırma yapmak gerekirse iOS 14 ile eklenen widget desteği "mütevazı boyutlu bir yenilik" olarak değerlendirilmişti. Bu, Apple'ın yıllar sonra iPhone kullanma alışkanlıklarında değişiklik yapmak istediğini gösteriyor.

Şimdilik detaylar belirsiz olsa da, iOS 18 ile yapay zeka yeteneklerinin genişlemesini beklemek mümkün. Özellikle Siri'nin geniş kapsamlı bir güncelleme alması ve iOS'a yeni yetenekler kazandırması olası görünüyor. Ancak WWDC 2024'e kadar şirketin planları değişebilir.

Peki, siz Google iOS mücadelesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!