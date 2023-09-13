Apple, iOS 17 RC sürümünü yayınladı

Apple, dün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni ürünleri tanıtmasının yanı sıra bazı işletim sistemlerinin kullanıcıya sunulması için tarih verdi. iOS 17, 18 Eylül, macOS Sonoma ise 26 Eylül'de yayınlanacak. Ancak bu bilgilerin ardından Apple, iOS 17'den önceki son güncelleme olan iOS 17 RC sürümünü yayınladı. Bu, herhangi bir değişiklik olmazsa iOS 17'nin nihai sürümü.

iOS 17 RC sürümü yayınlandı

Bir içerik üreticisi veya ekstrem kullanıcı değilseniz gündelik telefonunuza muhtemelen beta yazılım yüklemeyi hiç düşünmemişsinizdir. Sonuçta bu tür yazılımlar dengesizdir ve günlük kullandığınız cihazda bir beta sürümü varsa, ihtiyacınız olan uygulamaya erişemeyebilirsiniz. Ancak Apple, beta sürümlerini bitirdi ve iOS 17 ile iPadOS 17'nin RC sürümünü yayınladı.

iOS 17 ve iPadOS 17'nin RC (Release Candidate) sürümleri olası "Sürüm Adayları"dır; yani herhangi bir önemli sorun bulunmazsa, bunlar iki işletim sisteminin son sürümleri olacaktır. Bu da, çoğu arkadaşınızdan önce iOS'un en son sürümünün iPhone'unuzda çalışmasını sağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak tabii ki Apple'ın belirttiği gibi 18 Eylül tarihini de bekleyebilirsiniz.

Daha önce beta sürümlerinin, işletim sisteminin tüm özelliklerini yansıtmadığından, ilerleyen sürümlerde yeni özelliklerin eklenebileceğinden bahsetmiştik. Bu yeni sürüm ile birlikte yeni bir özellik de geldi. 20'den fazla yeni zil sesi ve sesli uyarı cihazlara eklendi. Bu, iOS 7'nin 2013'te piyasaya sürülmesinden bu yana Apple'ın iOS için birden fazla yeni zil sesi çıkardığı ilk sefer olacak.

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iOS 17 RC'yi yüklemek için bu bağlantıya tıklayın. Sign Up seçeneğine tıklayın ve Apple Kimliğinizi kullanarak giriş yapın. Ardından iPhone'unuzda Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme'ye gidin ve burada iOS 17 Beta'yı yükleme seçeneğini görmelisiniz. Apple, iOS 17 RC'nin yanı sıra watchOS 10, tvOS 17 ve macOS Sonoma'nın da RC sürümlerini yayınladı.

Elbette buna rağmen nihai sürümü bekleme kararı alabilirsiniz. Ne de olsa iOS 17 nihai sürümü 18 Eylül tarihinde tüm kullanıcılara sunulacak. macOS Sonoma ise 26 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Karar size kalmış.

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