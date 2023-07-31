Apple'ın yeni patentiyle AirPods, beyin dalgalarını okuyabilecek

Temmuz ayında verilen yeni bir Apple patenti, AirPods kulaklık serisine ekstra sağlık izleme özellikleri ekleme konusundaki düşünceleri ortaya koyuyor. Patent, çeşitli biyosinyalleri okuyacak olan kulakiçi kulaklıkların her tarafına dağılmış küçük elektrotların nihai kullanımını açıklıyor. Bu patente göre gelecekte çıkacak AirPods'lar beyin dalgalarını okuyabilecek ve buna göre işlem yapabilecek.

Temmuz ayında verilen yeni bir Apple patenti, AirPods kulaklık serisine ekstra sağlık izleme özellikleri ekleme konusundaki düşünceleri ortaya koyuyor. Patent, çeşitli biyosinyalleri okuyacak olan kulakiçi kulaklıkların her tarafına dağılmış küçük elektrotların nihai kullanımını açıklıyor. Bu patente göre gelecekte çıkacak AirPods'lar beyin dalgalarını okuyabilecek ve buna göre işlem yapabilecek.

AirPods, beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okuyabilecek

Sağlık alanında gelişmek isteyen Apple, "Giyilebilir elektronik cihaz tarafından ölçülen biyosinyaller, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir elektroensefalografiyi (EEG) içerebilir. Bazı düzenlemelerde, elektromiyografi (EMG), elektrookülografi (EOG), elektrokardiyogram (elektrokardiyogram) gibi diğer biyosinyaller ölçülebilir." ifadelerini bu patentte kullanıyor.

Apple, söz konusu küçük elektrotların hem kablolu hem de kablosuz kulaklık muhafazasının her yerine yerleştirilmesinin patentini aldı. Açıklama ayrıca, hem aktif hem de referans elektrotların, bir kullanıcının kulak şekli özelliklerine göre ayrı ayrı yapılandırılması gerekebileceği hususunda da uyarıda bulunuyor.

Biyosinyal ölçüm cihazları, kulaklıkların ucuna da yerleştirilebilirken, Apple, kullanıcının elektroensefalografiyi veya diğer ölçüm oturumlarını başlatmak veya bitirmek için yan tarafa nasıl dokunabileceğini gösteriyor. Apple'ın kullanıcı beyin dalgalarını ve diğer biyosinyallerini nasıl ölçeceğini planlamak için çok çalışması gerekirken bunların hepsi şimdilik fikir alanında.

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Ayrıca belirtmekte fayda var ki patentler genellikle tüm gerekçeleri kapsayacak ve ileriye dönük davalardan kaçınmak için mümkün olduğunca geniş dosyalanır. Nihai ürün genellikle onu açıklayan patentte dosyalanandan çok daha kısıtlı işlevselliğe sahip olur.

Apple, ünlü Mayo Clinic ve sağlık araştırmacılarıyla iş birliği yaparak ve Watch serisiyle ölçüm analizi kodunu kırmak için büyük veriler kullanarak FDA onaylı gerçek EKG takibini gerçekleştirmeyi başardı. Bununla birlikte, beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okumak da yasal zorunluluktan geçmek zorunda kalacak, bu nedenle özelliği, gelecekteki bir AirPods sürümünde görmemiz biraz zaman alabilir.

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